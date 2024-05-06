Что такое стратегическое ядерное оружие и у каких стран оно есть: разбираемся на примерах

Российские пропагандисты вовсю кричат по всем каналам о необходимости наносить удары тактическим или стратегическим ядерным оружием по Украине, Британии или Франции, ведь врагами считают всех.

Конечно, этими разговорами уже никого не напугать, ведь ядерный шантаж — чуть ли не ежедневное “упражнение” россиян на запугивание. Но появляются логические вопросы: что такое стратегическое ядерное оружие, чем оно отличается от тактического, и у каких стран оно есть?

Что такое стратегическое ядерное оружие — и у кого оно есть

Стратегическое ядерное оружие — вид ядерного оружия, предназначенный для ударов по территориям, далеким от поля боя, и которые могут быть даже населенными.

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Стратегическое ядерное оружие может применяться для ударов в глубоком тылу — по военным базам, центрам командования, военной промышленности, энергетической инфраструктуре и т.д.

Тактическое ядерное оружие предназначено для ударов непосредственно на линии столкновения, на воде или в воздухе. Оно никогда не применялось.

Удар по Хиросиме и Нагасаки был совершен именно стратегическим ядерным оружием, в результате чего погибли около 40 тыс. человек. Важно знать, что в то время доступным стратегическим оружием были бомбы Малыш и Толстяк, мощностью от 10 до 20 килотонн.

Современное стратегическое ядерное оружие значительно более мощное, и часто начинается от 100 и до 1000 килотонн. По условиям договора о сокращении стратегических вооружений от 1991 года, который действует до 2026-го, каждая страна, имеющая такое оружие, может иметь не более 1550 стратегических развернутых боеголовок.

У России есть межконтинентальные образцы ядерного оружия. Они называют их ядерной триадой и ракетами судного дня. По данным Федерации американских ученых от 2022 года, у России есть 5 977 ядерных боеголовок. Около 1500 сняты с эксплуатации, поэтому остается около 4477 штук.

У НАТО есть около 5 943 ядерных боеголовок. Из них 5428 — у США.

Раньше мы рассказывали, боятся ли украинцы ядерной угрозы.

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