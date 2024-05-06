Война в Украине

Что такое стратегическое ядерное оружие и у каких стран оно есть: разбираемся на примерах

Анастасия Грубрина, журналист сайта 06 мая 2024, 17:00
Что такое стратегическое ядерное оружие — у каких стран оно есть
Фото: Depositphotos

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