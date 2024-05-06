Що таке стратегічна ядерна зброя та які країни її мають: розбираємося на прикладах

Російські пропагандисти щодуху кричать по всіх каналах про необхідність завдавати ударів тактичною чи стратегічною ядерною зброєю по Україні, Британії чи Франції, адже ворогами вважають усіх.

Звісно, цими розмовами вже нікого не налякати, адже ядерний шантаж — чи не щоденна “вправа” росіян на залякування. Але виникають логічні запитання: що таке стратегічна ядерна зброя, чим вона відрізняється від тактичної, і в яких країн вона є.

Що таке стратегічна ядерна зброя — і в кого вона є

Стратегічна ядерна зброя — вид ядерної зброї, призначений для ударів по територіях, далеких від поля бою і які можуть бути навіть населеними.

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Стратегічна ядерна зброя може застосовуватися для ударів у глибокому тилу — по військових базах, центрах командування, військовій промисловості, енергетичній інфраструктурі тощо.

Тактична ядерна зброя ж призначена для ударів безпосередньо на лінії зіткнення, на воді чи в повітрі. Вона ніколи не застосовувалася.

Удар по Хіросімі й Нагасакі був здійснений саме стратегічною ядерною зброєю, внаслідок чого загинуло близько 40 тис. людей. Важливо знати, що на той час доступною стратегічною зброєю були бомби Малюк і Товстун потужністю від 10 до 20 кілотонн.

Сучасна стратегічна ядерна зброя значно потужніша, і часто починається від 100 до 1000 кілотонн. За умовами договору про скорочення стратегічних озброєнь від 1991 року, який діє до 2026-го, кожна країна, що має таку зброю, може мати не більш як 1550 стратегічних розгорнутих боєголовок.

Росія має міжконтинентальні зразки ядерної зброї. Вони називають їх ядерною тріадою і ракетами судного дня. За даними Федерації американських вчених від 2022 року, у Росії є 5 977 ядерних боєголовок. Близько 1 500 зняті з експлуатації, тому лишається близько 4 477 штук.

У НАТО є близько 5 943 ядерних боєголовок. З них 5 428 у США.

Раніше ми розповідали, чи бояться українці ядерної загрози.

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