Еще 80 танков Leopard для Украины! Дания и Германия согласовали передачу вооружения

Украинского контрнаступления ждет весь мир. Наши западные партнеры помогают подготовиться к нему как можно быстрее и качественнее. Поэтому Дания и Германия передадут еще 80 танков Leopard Украине — читай в нашем материале, что об этом известно.

Дания и Германия передадут еще 80 танков Leopard — что известно

Дания и Германия передадут Украине 80 танков. Об этом сегодня, 5 мая, сообщил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Речь идет о танках Leopard 1, выведенных из вооружения Дании в 2005 году.

Помощь, первые поставки которой мы сейчас увидим, мы бы назвали очень большой. То, что мы поставляем 80 танков Leopard 1, — это очень значительное количество, — сказал Троэльс Лунд Поульсен.

Сейчас исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен с министром обороны Германии Борисом Писториусом находятся вместе в Берлине. Они посетят датских инструкторов, которые обучают военных ВСУ.

Танки должны быть готовы к вводу в эксплуатацию в Украине уже 1 июня. Об этом начали договариваться еще в феврале этого года. Проект стоит миллиард датских крон. Кроме танков, на эти деньги закупят боеприпасы, запчасти и оплатят обучение украинских военных.

Они обладают очень хорошей способностью к стрельбе и хорошей возможностью ориентироваться на местности. И не в последнюю очередь это очень большое количество и то, что требуют украинцы, это очень большое количество танков, — сказал Троэльс Лунд Поульсен.

Датские медиа сообщают, что за время полномасштабной войны Дания помогла Украине на 9,5 млрд датских крон.

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