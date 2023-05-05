Война в Украине

Еще 80 танков Leopard для Украины! Дания и Германия согласовали передачу вооружения

Анастасия Грубрина, редактор сайта 05 мая 2023, 17:15
Данія та Німеччина передадуть ще 80 танків Leopard — що відомо
Фото: Генеральный штаб ВСУ

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