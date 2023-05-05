Ще 80 танків Leopard для України! Данія та Німеччина погодили передачу озброєння

Українського контрнаступу чекає увесь світ. Наші західні партнери допомагають підготуватися до нього якомога швидше та якісніше. Тому Данія та Німеччина передадуть ще 80 танків Leopard Україні — читай у нашому матеріалі, що про це відомо.

Данія та Німеччина передадуть ще 80 танків Leopard — що відомо

Данія та Німеччина передадуть Україні ще 80 танків. Про це сьогодні, 5 травня, повідомив виконувач обов’язків міністра оборони Данії Трольс Лунд Пульсен.

Йдеться про танки Leopard 1, які були виведені з озброєння Данії у 2005 році.

Допомогу, перші поставки якої ми зараз побачимо, ми б назвали дуже-дуже великою. Те, що ми постачаємо 80 танків Leopard 1, — це дуже значна кількість, — сказав Трольс Лунд Пульсен.

Нині виконувач обов’язків міністра оборони Данії Трольс Лунд Пульсен та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перебувають разом у Берліні. Вони відвідають данських інструкторів, які навчають військових ЗСУ.

Танки мають бути готові до введення в експлуатацію в Україні вже 1 червня. Про це почали домовлятися ще в лютому цього року. Проект коштує мільярд данських крон. Крім танків, на ці гроші закуплять боєприпаси, запчастини та оплатять навчання українських військових.

Вони мають дуже гарну здатність до стрільби та хорошу можливість орієнтуватися на місцевості. І не в останню чергу це дуже велика кількість, і те, що вимагають українці, це дуже велика кількість танків, — сказав Трольс Лунд Пульсен.

Данські медіа повідомляють, що за час повномасштабної війни Данія допомогла Україні на 9,5 млрд датських крон.

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