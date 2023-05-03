Війна в Україні

Лише хизується, але боїться використати? Чи воює РФ своїми найкращими літаками

Вікторія Мельник, редакторка сайту 03 Травня 2023, 15:30
Су-57
Фото: Depositphotos

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