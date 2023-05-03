Лише хизується, але боїться використати? Чи воює РФ своїми найкращими літаками

Російська армія, звісно, переважає українську кількісно. До того ж зброєю окупанти запаслися ще задовго до початку вторгнення в Україну. Особливо армія РФ пишається своєю авіацією.

Разом з тим, свої “розрекламовані” літаки окупанти не використовують в Україні.

Про це говорив на брифінгу Україна-Укрінформ речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Йшлося саме про російські літаки Су-57 та Су-75.

Які літаки РФ використовує в Україні

Ймовірно, окупанти бояться, що їхні головні літаки, що є об’єктами гордості, можуть не повернутися із завдання в Україні.

— В них є літак Су-57, який вони показували на виставках, є літак також Су-75: той з двома двигунами, той — з одним. Це такі “суперлітаки”, як вони вже їх там називають, “шостого покоління”, — каже Ігнат.

За його словами, окупанти вже не раз писали та говорили, що ці літаки були на фронті й навіть щось показали, кидали бомби чи ракети. Насправді ж Повітряні сили України жодного разу не фіксували фактів застосування цих літаків у повітряній агресії проти України.

Разом з тим, цілком можливо росіяни могли застосовувати ці літаки дистанційно.

За словами Юрія Ігната, Росія дуже любить вихвалятися своєю зброєю, однак у світі такі трюки ніхто не оцінює. Наприклад, в літаках цінується не можливість зробити кілька маневрів на авіашоу, а хто кого раніше помітить у бою та уразить.

Українці ж очікують на момент, коли іноземні партнери погодяться надати нам бойові літаки F-16, з якими війна могла б закінчитися уже влітку. Характеристики літаків F-16 можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу.

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Головне фото: Depositphotos.