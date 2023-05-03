Только хвалятся, а использовать боятся? Воюет ли РФ своими лучшими самолетами

Российская армия, конечно, преобладает над украинской количественно. К тому же, оружием оккупанты запаслись еще задолго до начала вторжения в Украину. Особенно армия РФ гордится собственной авиацией.

Вместе с тем, свои “разрекламированные” самолеты оккупанты не используют в Украине.

Об этом говорил на брифинге Украина-Укринформ спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Речь шла именно о российских самолетах Су-57 и Су-75.

Какие самолеты РФ использует в Украине

Вероятно, оккупанты боятся, что их главные самолеты, являющиеся объектами гордости, могут не вернуться с задачи в Украине.

— У них есть самолет Су-57, который они показывали на выставках, есть самолет Су-75: тот с двумя двигателями, тот — с одним. Это такие “суперсамолеты”, как они уже их там называют, “шестого поколения”, — говорит Игнат.

По его словам, оккупанты уже не раз писали и говорили, что эти самолеты были на фронте и даже что-то показали, бросали бомбы или ракеты. На самом же деле, Воздушные силы Украины ни разу не фиксировали фактов применения этих самолетов в воздушной агрессии против Украины.

Вместе с тем, вполне возможно, россияне могли применять эти самолеты дистанционно.

По словам Юрия Игната, Россия очень любит хвастаться своим оружием, однако в мире такие трюки никто не оценивает. Например, в самолетах ценится не возможность совершить несколько маневров на авиашоу, а кто кого раньше заметит в бою и поразит.

Украинцы ожидают момента, когда иностранные партнеры согласятся предоставить нам боевые самолеты F-16, с которыми война могла бы закончиться уже летом. Характеристики самолетов F-16 можешь узнать из нашего другого материала.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!

Главное фото: Depositphotos.