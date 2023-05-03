Война в Украине

Только хвалятся, а использовать боятся? Воюет ли РФ своими лучшими самолетами

Виктория Мельник, редактор сайта 03 мая 2023, 15:30
Су-57
Фото: Depositphotos

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