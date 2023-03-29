Война в Украине

Угроза растет, но нужна ли усиленная мобилизация в Украине? Ответил Давид Арахамия

Елена Яковлева, редактор сайта 29 марта 2023, 09:45
Давид Арахамія про мобілізацію в Україні 2023
Фото: Генеральный штаб ВСУ

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