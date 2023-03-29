Угроза растет, но нужна ли усиленная мобилизация в Украине? Ответил Давид Арахамия

Украинские военные эксперты прогнозируют, что российская военная угроза может расти. Это подтверждают и заключения международных специалистов, а также ожидания США, Германии и других наших партнеров.

Однако нужна ли из-за этого усиленная мобилизация в Украине? Член Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия ответил на этот вопрос в эфире телемарафона.

Усиленная мобилизация в Украине — комментарий Арахамии

Арахамия заявил, что мобилизация в Украине идет в плановом режиме. ВСУ готовы к любым сценариям на фронте, но на сегодняшний день внеочередная мобилизация не требуется.

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— Многие СМИ пытаются манипулировать на этом. Мобилизация шла и идет. Она идет очередным темпом. Нет никаких внеочередных движений по мобилизации. Поэтому даже если будет необходимость создать дополнительные бригады (у нас уже есть Гвардія наступу, Лють), то в очередном движении (мобилизации — ред.) они будут созданы.

Никаких дополнительных волн не планируется, — подчеркнул политик.

Он заверил, что украинские силы будут и дальше подстраиваться под развитие событий, внимательно следить за действиями врага и отвечать ему должным образом.

Мобилизация в Украине окутана мифами. Самый распространенный из них: после вручения повестки сразу отправят на фронт. Однако это не так! Читай, как происходит призыв на самом деле.

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