Загроза зростає, але чи потрібна посилена мобілізація в Україні? Відповів Давид Арахамія

Українські військові експерти прогнозують, що російська воєнна загроза може зростати. Це підтверджують і висновки міжнародних фахівців, а також очікування США, Німеччини та інших наших партнерів.

Однак чи потрібна через це посилена мобілізація в Україні? Член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія відповів на це питання в ефірі телемарафону.

Посилена мобілізація в Україні — коментар Арахамії

Арахамія заявив, що мобілізація в Україні йде черговим темпом. ЗСУ готові до будь-яких сценаріїв на фронті, але на сьогодні позачергова мобілізація не потрібна.

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— Багато ЗМІ намагаються маніпулювати цим питанням. Мобілізація йшла і йде. Вона йде черговим темпом. Немає ніяких позачергових рухів стосовно мобілізації.

Тому навіть якщо буде необхідність створити додаткові бригади (у нас уже є Гвардія наступу, Лють), то в черговому русі (мобілізації — ред.) вони будуть створені.

Ніяких додаткових хвиль не планується, — наголосив політик.

Він запевнив, що українські сили й надалі підлаштовуватимуться під розвиток подій, уважно стежитимуть за діями ворога та відповідатимуть йому належним чином.

Мобілізація в Україні оповита міфами. Найпоширеніший з них: після вручення повістки відразу відправлять на фронт. Однак це не так! Читай, як відбувається призов насправді.

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