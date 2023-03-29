Війна в Україні

Загроза зростає, але чи потрібна посилена мобілізація в Україні? Відповів Давид Арахамія

Олена Яковлєва, редакторка сайту 29 Березня 2023, 09:45
Давид Арахамія про мобілізацію в Україні 2023
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Більше новин
Чим корисна рукола
Зараз саме час! Чим корисна рукола та кому її варто вживати: пояснення нутриціологині
Фарингіт та ларингіт: симптоми, причини, лікування
Сухий кашель довго не проходить? Як виявити та вилікувати фарингіт чи ларингіт
Укрзалізниця
Будь з рідними на Великдень! Укрзалізниця призначила додаткові потяги до весняних свят
томати
Коли пікірувати помідори 2023: терміни для пересадки розсади
Дивитись більше

Матеріали по темі

Сухолуччя
Човнами тікали на інший берег водосховища: як двом чоловікам вдалося вижити під час полону в оточенні
Карта бойових дій в Україні
Білогорівка тепер — один з чотирьох найбільших епіцентрів боїв: карта бойових дій в Україні 29 березня в режимі онлайн
Марина Лабунець: історія першої саперки у Нацгвардії
Була пожежницею, а тепер… Перша саперка Нацгвардії про вибір професії та розмінування Київщини
Мобілізація в Україні 2023: що відбувається після вручення повістки
Мобілізація в Україні: що відбувається після вручення повістки

Відео
0:04:25
Сухолуччя

Човнами тікали на інший берег водосховища: як двом чоловікам вдалося вижити під час полону в оточенні
0:07:50
Карта бойових дій в Україні
Білогорівка тепер — один з чотирьох найбільших епіцентрів боїв: карта бойових дій в Україні 29 березня в режимі онлайн
0:06:30
Мобілізація в Україні 2023: що відбувається після вручення повістки
Мобілізація в Україні: що відбувається після вручення повістки
0:24:31
Дмитро Лінартович
Я зазирнув у лице смерті: актор Лінартович про важке поранення в Соледарі, службу в ДШВ та історію свого псевдо Світ
0:04:55
Центр для маломобільних людей у Дніпрі
Спали по дві години на добу, не їли три дні — як працює Центр для маломобільних людей у Дніпрі
0:05:27
Плоске на Київщині
Схопила лише весільний костюм чоловіка та втекла: що пережили мешканці села Плоске під час окупації
Карта бойових дій в Україні
Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку: карта бойових дій в Україні 28 березня в режимі онлайн
0:03:37
батько та син разом тримають позиції
Разом відбивають ворожі атаки та подають один одному патрони: як батько та син разом тримають позиції на передовій
0:04:49
Схеми втікачів за кордон: що вигадують українці, щоб виїхати за кордон
Схеми втікачів вражають! Що вигадують українці, аби уникнути мобілізації, та яке за це чекає покарання
0:12:17
Армія дронів
Масове виробництво дронів в Україні. Чи справді лишився тільки останній ривок
Більше відео
Як зберегти дружбу на відстані під час війни — поради психолога
Читати далі
Сварками тут не допоможеш — як зберегти дружбу на відстані під час війни

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь