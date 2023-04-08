Денежная помощь волонтерам и их семьям в случае инвалидности или гибели — объясняем условия

Волонтеры действительно держат второй фронт Украины, без оружия, поддерживая нашу армию и простых людей. Часто они рискуют своей жизнью в горячих точках, а россияне беспощадно обстреливают волонтерские автомобили и пункты выдачи гуманитарной помощи.
Поэтому Кабмин изменил порядок и условия выплаты разового пособия в случае гибели или инвалидности волонтера в результате войны.
Читай подробнее, кто может получить пособие, в каком размере и какие документы для этого нужны.
Получить разовую денежную помощь смогут:
Родственниками волонтеров считают:
В случае получения инвалидности в результате ранения волонтер может получить разовую денежную помощь в размере:
В случае гибели волонтера его родственники получат выплаты в размере 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
С 1 января 2023 прожиточный минимум для трудоспособных лиц в месяц составляет 2684 грн.
С 1 января 2023 прожиточный минимум для трудоспособных лиц в месяц составляет 2684 грн.
Для того чтобы получить денежную помощь, нужно сначала обратиться за назначением в Межведомственную комиссию по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий и выплате разового денежного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности волонтера и некоторых других категорий лиц при Министерстве по делам ветеранов Украины.
Соответствующее заявление вместе с необходимыми документами можно отправить по почте или отдать по адресу: Музейный переулок, 12, г. Киев, 01001.
За выплатой следует обратиться в местные органы социальной защиты населения по месту жительства. Это можно сделать либо по почте, либо в электронном виде через официальный сайт Минсоцполитики, системы органов исполнительной власти и органов местного самоуправления или Единый государственный вебпортал электронных услуг.
Для получения выплаты следует предъявить заявление о перечислении средств с указанием счета в банке, а также копию удостоверения личности.
Для получения выплаты следует предъявить заявление о перечислении средств с указанием счета в банке, а также копию удостоверения личности.
При этом распределение денежной помощи между членами семьи погибшего волонтера решается по взаимному согласию или в судебном порядке.
В случае отказа в назначении пособия решение Межведомственной комиссии можно обжаловать в судебном порядке.
Волонтерам, получившим инвалидность, нужно собрать следующие документы:
Если за получением денежной помощи обращаются родственники погибшего волонтера, им нужно предоставить:
Также родителям погибшего дополнительно нужно предоставить свидетельство о рождении волонтера, жене (мужу) волонтера — свидетельство о браке, ребенку волонтера — свидетельство о рождении, иждивенцу погибшего — решение суда или нотариально заверенного соглашения, подтверждающего пребывание на содержании погибшего, а опекуну над ребенком волонтера — решение об установлении опеки или попечительства.
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