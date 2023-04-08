Денежная помощь волонтерам и их семьям в случае инвалидности или гибели — объясняем условия

Волонтеры действительно держат второй фронт Украины, без оружия, поддерживая нашу армию и простых людей. Часто они рискуют своей жизнью в горячих точках, а россияне беспощадно обстреливают волонтерские автомобили и пункты выдачи гуманитарной помощи.

Поэтому Кабмин изменил порядок и условия выплаты разового пособия в случае гибели или инвалидности волонтера в результате войны.

Читай подробнее, кто может получить пособие, в каком размере и какие документы для этого нужны.

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Кто может получить денежную помощь

Получить разовую денежную помощь смогут:

волонтеры, которые помогали ВСУ или другим силовым структурам во время обороны Украины, защиты населения и интересов страны, и получили инвалидность в результате ранения (контузии, травмы или увечья); членам семей погибших и пропавших без вести таких волонтеров.

Родственниками волонтеров считают:

одного из супругов;

детей младше 18 лет;

родителей;

иждивенцев (несовершеннолетних или нетрудоспособных лиц, не являвшихся членами семьи, но получавших от волонтера материальную помощь).

Размер денежной помощи для волонтеров и их семей

В случае получения инвалидности в результате ранения волонтер может получить разовую денежную помощь в размере:

250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц — лицам с инвалидностью I группы;

200 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц — лицам с инвалидностью II группы;

150 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц — лицам с инвалидностью III группы.

В случае гибели волонтера его родственники получат выплаты в размере 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

С 1 января 2023 прожиточный минимум для трудоспособных лиц в месяц составляет 2684 грн.

Как получить денежную помощь

Для того чтобы получить денежную помощь, нужно сначала обратиться за назначением в Межведомственную комиссию по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий и выплате разового денежного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности волонтера и некоторых других категорий лиц при Министерстве по делам ветеранов Украины.

Соответствующее заявление вместе с необходимыми документами можно отправить по почте или отдать по адресу: Музейный переулок, 12, г. Киев, 01001.

За выплатой следует обратиться в местные органы социальной защиты населения по месту жительства. Это можно сделать либо по почте, либо в электронном виде через официальный сайт Минсоцполитики, системы органов исполнительной власти и органов местного самоуправления или Единый государственный вебпортал электронных услуг.

Для получения выплаты следует предъявить заявление о перечислении средств с указанием счета в банке, а также копию удостоверения личности.

При этом распределение денежной помощи между членами семьи погибшего волонтера решается по взаимному согласию или в судебном порядке.

В случае отказа в назначении пособия решение Межведомственной комиссии можно обжаловать в судебном порядке.

Какие документы нужны для получения денежной помощи

Волонтерам, получившим инвалидность, нужно собрать следующие документы:

заявление;

свой паспорт или паспорт уполномоченного лица;

идентификационный номер или отметку в паспорте;

копию справки медико-социальной экспертной комиссии по установлению группы инвалидности;

справку о характере полученных ранений;

свидетельство руководителя одного из подразделений ВСУ или других силовых структур о подтверждении волонтерской деятельности человека;

другие документы, подтверждающие волонтерскую деятельность (при наличии).

Если за получением денежной помощи обращаются родственники погибшего волонтера, им нужно предоставить:

заявление каждого заявителя, на детей заявление подает другое уполномоченное лицо; паспорт заявителя или уполномоченного лица; идентификационный номер или отметку в паспорте; справку судебно-медицинской экспертизы о причине смерти или характере полученных ранений; свидетельство руководителя одного из подразделений ВСУ или других силовых структур о подтверждении волонтерской деятельности человека; другие документы, подтверждающие волонтерскую деятельность (при наличии); свидетельство о смерти волонтера.

Также родителям погибшего дополнительно нужно предоставить свидетельство о рождении волонтера, жене (мужу) волонтера — свидетельство о браке, ребенку волонтера — свидетельство о рождении, иждивенцу погибшего — решение суда или нотариально заверенного соглашения, подтверждающего пребывание на содержании погибшего, а опекуну над ребенком волонтера — решение об установлении опеки или попечительства.

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