Грошова допомога волонтерам та їхнім родинам у разі інвалідності чи загибелі — пояснюємо умови

Волонтери справді тримають другий фронт України, без зброї підтримуючи нашу армію та простих людей. Часто вони ризикують своїм життям у гарячих точках, а росіяни нещадно обстрілюють волонтерські авто та пункти видачі гуманітарної допомоги.
Тому Кабмін змінив порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності волонтера внаслідок війни.
Читай детальніше, хто може отримати грошову допомогу, у якому розмірі та які документи для цього потрібні.
Отримати одноразову грошову допомогу зможуть:
Родичами волонтерів вважають:
У разі отримання інвалідності внаслідок поранення волонтер може отримати одноразову грошову допомогу в розмірі:
У разі загибелі волонтера його родичі отримають виплати розміром 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
З 1 січня 2023 року прожитковий мінімум для працездатних осіб на місяць становить 2684 грн.
З 1 січня 2023 року прожитковий мінімум для працездатних осіб на місяць становить 2684 грн.
Для того, щоб отримати грошову допомогу, потрібно спершу звернутись за призначенням до Міжвідомчої комісії з розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразового грошової допомоги у разі загибелі (смерті) чи інвалідності волонтера та деяких інших категорій осіб при Міністерстві у справах ветеранів України.
Відповідну заяву разом з необхідними документами можна надіслати поштою чи віддати особисто за адресою: Музейний провулок, 12, м. Київ, 01001.
За виплатою потрібно звернутись до місцевих органів соціального захисту населення за місцем проживання. Це можна зробити або поштою, або в електронному вигляді через офіційний сайт Мінсоцполітики, системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний вебпортал електронних послуг.
Для отримання виплати потрібно пред’явити заяву про перерахування коштів із зазначенням рахунку в банку, а також копію посвідчення особи.
Для отримання виплати потрібно пред’явити заяву про перерахування коштів із зазначенням рахунку в банку, а також копію посвідчення особи.
При цьому розподіл грошової допомоги між членами родини загиблого волонтера вирішується за взаємною згодою або в судовому порядку.
У разі відмови у призначенні грошової допомоги рішення Міжвідомчої комісії можна оскаржити в судовому порядку.
Волонтерам, які отримали інвалідність, потрібно зібрати такі документи:
Якщо за отриманням грошової допомоги звертаються родичі загиблого волонтера, то їм потрібно надати:
Також батькам загиблого додатково потрібно надати свідоцтво про народження волонтера, дружині (чоловіку) волонтера — свідоцтво про шлюб, дитині волонтера — свідоцтво про народження, утриманцю загиблого — рішення суду чи нотаріально засвідченої угоди, яка підтверджує перебування на утриманні загиблого, а опікуну над дитиною загиблого волонтера — рішення про встановлення опіки або піклування.
Інколи бійці нарікають на те, що їхня частина не надає додаткові виплати у разі лікування після бойових дій. Читай, як військовим отримати 100 000 грн після поранення.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!