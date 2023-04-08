Грошова допомога волонтерам та їхнім родинам у разі інвалідності чи загибелі — пояснюємо умови

Волонтери справді тримають другий фронт України, без зброї підтримуючи нашу армію та простих людей. Часто вони ризикують своїм життям у гарячих точках, а росіяни нещадно обстрілюють волонтерські авто та пункти видачі гуманітарної допомоги.

Тому Кабмін змінив порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності волонтера внаслідок війни.

Читай детальніше, хто може отримати грошову допомогу, у якому розмірі та які документи для цього потрібні.

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Хто може отримати грошову допомогу

Отримати одноразову грошову допомогу зможуть:

волонтери, які допомагали ЗСУ чи іншим силовим структурам під час оборони України, захисту населення та інтересів держави, та отримали інвалідність внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва); членам родин загиблих та зниклих безвісти таких волонтерів.

Родичами волонтерів вважають:

одного з подружжя;

дітей до 18 років;

батьків;

утриманців (неповнолітніх або непрацездатних осіб, які не були членами родини, але отримували від волонтера матеріальну допомогу).

Розмір грошової допомоги для волонтерів та їхніх родин

У разі отримання інвалідності внаслідок поранення волонтер може отримати одноразову грошову допомогу в розмірі:

250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб — особам з інвалідністю I групи;

200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб — особам з інвалідністю II групи;

150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб — особам з інвалідністю III групи.

У разі загибелі волонтера його родичі отримають виплати розміром 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

З 1 січня 2023 року прожитковий мінімум для працездатних осіб на місяць становить 2684 грн.

Як отримати грошову допомогу

Для того, щоб отримати грошову допомогу, потрібно спершу звернутись за призначенням до Міжвідомчої комісії з розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразового грошової допомоги у разі загибелі (смерті) чи інвалідності волонтера та деяких інших категорій осіб при Міністерстві у справах ветеранів України.

Відповідну заяву разом з необхідними документами можна надіслати поштою чи віддати особисто за адресою: Музейний провулок, 12, м. Київ, 01001.

За виплатою потрібно звернутись до місцевих органів соціального захисту населення за місцем проживання. Це можна зробити або поштою, або в електронному вигляді через офіційний сайт Мінсоцполітики, системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Для отримання виплати потрібно пред’явити заяву про перерахування коштів із зазначенням рахунку в банку, а також копію посвідчення особи.

При цьому розподіл грошової допомоги між членами родини загиблого волонтера вирішується за взаємною згодою або в судовому порядку.

У разі відмови у призначенні грошової допомоги рішення Міжвідомчої комісії можна оскаржити в судовому порядку.

Які документи потрібні для отримання грошової допомоги

Волонтерам, які отримали інвалідність, потрібно зібрати такі документи:

заяву;

свій паспорт або паспорт уповноваженої особи;

ідентифікаційний номер або позначку в українському паспорті;

копію довідки медико-соціальної експертної комісії зі встановлення групи інвалідності;

довідку про характер отриманих поранень;

свідоцтво керівника одного з підрозділів ЗСУ або інших силових структур про підтвердження волонтерської діяльності людини;

інші документи, що підтверджують волонтерську діяльність (за наявності).

Якщо за отриманням грошової допомоги звертаються родичі загиблого волонтера, то їм потрібно надати:

заяву кожного заявника, на дітей заяву подає інша уповноважена особа; паспорт заявника чи уповноваженої особи; ідентифікаційний номер або позначку в українському паспорті; довідку судово-медичної експертизи про причину смерті чи характер отриманих поранень; свідоцтво керівника одного з підрозділів ЗСУ або інших силових структур про підтвердження волонтерської діяльності людини; інші документи, що підтверджують волонтерську діяльність (за наявності); свідоцтво про смерть волонтера.

Також батькам загиблого додатково потрібно надати свідоцтво про народження волонтера, дружині (чоловіку) волонтера — свідоцтво про шлюб, дитині волонтера — свідоцтво про народження, утриманцю загиблого — рішення суду чи нотаріально засвідченої угоди, яка підтверджує перебування на утриманні загиблого, а опікуну над дитиною загиблого волонтера — рішення про встановлення опіки або піклування.

Інколи бійці нарікають на те, що їхня частина не надає додаткові виплати у разі лікування після бойових дій. Читай, як військовим отримати 100 000 грн після поранення.

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