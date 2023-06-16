Украине нужно $18 млрд для восстановления послевоенной экономики и бизнес-систем — UkraineInvest

Украине придется потратить в ближайшее десятилетие около 14 млрд долларов на восстановление промышленных объектов, поврежденных в результате российской агрессии. Кроме того, еще 4 млрд долларов необходимо будет потратить на реконструкцию системы бизнес-обслуживания.

Такие расчеты привел исполнительный директор Правительственного офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest Сергей Цивкач во время онлайн-форума FIT for Ukraine: Инвестиционные инновации.

Об этом сообщает корреспондент Укринформ.

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Цивкач отметил, что $18 млрд — это только прямые расходы. Но кроме них есть еще многомиллиардные косвенные убытки, которые страна уже понесла в результате российской агрессии. И эти цифры будут только расти.

Он отмечает, что Украина после завершения войны потребует не только значительных инвестиций, передовых технологий, но и своевременных и эффективных решений.

По словам Сергея Цивкача, мы должны разработать новые решения и методы инвестирования, а также на необходимости поддержки малого и среднего бизнеса уже сейчас.

Участники форума отметили необходимость немедленных действий, способствующих экономическому развитию и оживлению промышленного сектора. В частности, речь об импакт-инвестировании и использовании смешанного финансирования, сочетающего государственный, донорский и частный капитал, а также механизмы страхования военных и политических рисков.

Ранее мы рассказывали о новом пакете помощи от США на $325 миллионов.

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