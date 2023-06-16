Война в Украине

Украине нужно $18 млрд для восстановления послевоенной экономики и бизнес-систем — UkraineInvest

Диана Просяник, редактор сайта 16 июня 2023, 14:00
відновлення післявоєнної економіки
Фото: Unsplash

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