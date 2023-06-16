Війна в Україні

Україні потрібно $18 млрд для відновлення післявоєнної економіки та бізнес-систем — UkraineInvest

Діана Просяник, редакторка сайту 16 Червня 2023, 14:00
відновлення післявоєнної економіки
Фото: Unsplash

Більше новин
коли будуть результати нмт
Чекати лишилось недовго! Коли будуть результати НМТ-2023 та де їх дивитися
Бомбосховища Києва – список сховищ з адресами підземних укриттів у Києві
Бомбосховища Києва: перелік місць, де можна сховатися в столиці
Як допомогти людині при нападі епілепсії - порада неврологині
Пхати ложку до рота не варто — неврологиня про те, як допомогти людині при судомах
переведення в іншу школу
Перший дзвоник за новою партою: як перевести дитину в іншу школу
Дивитись більше

Матеріали по темі

коли будуть результати нмт
Чекати лишилось недовго! Коли будуть результати НМТ-2023 та де їх дивитися
Бомбосховища Києва – список сховищ з адресами підземних укриттів у Києві
Бомбосховища Києва: перелік місць, де можна сховатися в столиці
переведення в іншу школу
Перший дзвоник за новою партою: як перевести дитину в іншу школу
Президент ПАР
До Києва прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса — що про це відомо

Відео
балістична ракета це

Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які має на озброєнні РФ
0:07:55
Контрнаступ ЗСУ 2023: розпочався чи ні та чого очікувати
Це ще не контрнаступ у класичному розумінні! Що відбувається на фронті зараз та чого очікувати далі
0:04:36
Як Покров виживає без води — наслідки підриву Каховської ГЕС
Понад тиждень люди виживають! Покров на Дніпропетровщині без водопостачання
Карта бойових дій в Україні
Перед очима контрнаступу ворог перекидає гелікоптери у Бердянськ: карта бойових дій в Україні 16 червня в режимі онлайн
0:04:55
Мітинг на Північній Салтівці
Навіть вікна вставляти нікуди! Мешканці зруйнованої висотки Харкова залишились без житла
0:03:03
Загинув Володимир Мукан
Якщо не піду на війну, що я скажу дітям? У Києві віддали шану загиблому журналісту та воїну Володимиру Мукану
0:04:00
Ситуація в Миколаївській області
Село перетворилося на острів… Як велика вода дісталася Миколаївщини та що розповідають місцеві
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Надзвукова та дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
0:03:40
Олександр Ходос
Мене врятувала жага до життя: історія прикордонника, яка розчулить кожного
0:12:57
Як ООН та МКЧХ допомагають на лівобережжі Херсонщини після підриву Каховської ГЕС
Без дозволу — зась? Як насправді працюють ООН та Червоний Хрест на підтопленій Херсонщині
Більше відео
коли будуть результати нмт
Читати далі
Чекати лишилось недовго! Коли будуть результати НМТ-2023 та де їх дивитися
Бомбосховища Києва – список сховищ з адресами підземних укриттів у Києві
Читати далі
Бомбосховища Києва: перелік місць, де можна сховатися в столиці

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь