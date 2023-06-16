Україні потрібно $18 млрд для відновлення післявоєнної економіки та бізнес-систем — UkraineInvest

Україні доведеться витратити у найближче десятиліття близько 14 млрд доларів на відновлення промислових об’єктів, пошкоджених у результаті російської агресії. Крім того, ще 4 млрд доларів необхідно буде витратити на реконструкцію системи бізнес-обслуговування.

Такі розрахунки навів виконавчий директор Урядового офісу з приваблення та підтримки інвестицій UkraineInvest Сергій Цівкач під час онлайн-форуму FIT for Ukraine: Інвестиційні інновації.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформ.

Зараз також дивляться

Цівкач зазначив, що $18 млрд — це лише прямі витрати. Але окрім них, є ще багатомільярдні непрямі збитки, яких країна вже зазнала внаслідок російської агресії. І ці цифри лише зростатимуть.

Він наголошує, що Україна після завершення війни потребуватиме не лише значних інвестицій, передових технологій, а й своєчасних та ефективних рішень.

За словами Сергія Цівкача, ми маємо розробити нові рішення та методи інвестування, а також потребу підтримувати малий і середній бізнес вже зараз.

Учасники форуму наголосили на необхідності негайних дій, що сприятимуть економічному розвитку і пожвавленню промислового сектору. Зокрема, мова про імпакт-інвестування та використання змішаного фінансування, що поєднуватиме державний, донорський та приватний капітал, а також механізми страхування воєнних і політичних ризиків.

Раніше ми розповідали про новий пакет допомоги від США на $325 мільйонів.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!