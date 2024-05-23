Дополнительный отпуск за уничтоженную российскую технику — сколько дней отдыха предусмотрено

Кабинет Министров утвердил дополнительные отпуска военным за уничтоженную российскую технику. Об этом говорится в постановлении правительства №585 от 21 мая. Сколько дней будут отдыхать военнослужащие —рассказываем дальше.

Дополнительные дни отпуска военным за уничтоженную технику: сколько предусмотрено

Согласно постановлению, за корабль или самолет можно получить пять дней отдыха, за танк — три дня.

За уничтожение зенитно-ракетного комплекса, вертолета, радиолокационной системы средств противовоздушной обороны или комплекса дальнего визуального наблюдения предусмотрено четыре дня отдыха.

За уничтожение боевой машины десанта, бронетранспортера, командно-штабной машины, боевой машины пехоты, артиллерийской системы дают три дня. Столько же будут отдыхать за уничтожение тяжелых беспилотников большой дальности, крылатой или баллистической ракеты.

Два дня отдыха получат военнослужащие за другие бронеавтомобили или грузовики, средства контрбатарейной и радиолокационной борьбы, беспилотники средней дальности.

Уничтоженный легкий беспилотник малой дальности прибавляет один день отпуска.

По решению командира воинской части, начальника подразделения, органа, учреждения или учреждения СБУ отпуск также могут предоставлять другим военнослужащим, участвовавшим в обнаружении или уничтожении вражеской техники. Но их количество не может быть более трех человек.

Подтверждением уничтоженной техники являются журналы боевых действий, рапорт командира и видеозапись. В рапорте должны быть указаны дата, время, метод и тип уничтоженной техники.

Дополнительные дни отпуска военным не должны превышать 15 календарных дней в году. Ее могут предоставлять военным в течение календарного года с сохранением денежного довольствия.

По желанию самого военного такой отпуск может предоставляться одновременно с ежегодным основным отпуском или его частью.

А какие семейные обстоятельства дают право военному на отпуск, мы рассказывали ранее.

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