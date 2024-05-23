Додаткові відпустки за знищену російську техніку — скільки днів відпочинку передбачено

Кабінет Міністрів затвердив додаткові відпустки військовим за знищену російську техніку. Про це йдеться в постанові уряду №585 від 21 травня. Скільки днів відпочиватимуть військовослужбовці — розповідаємо далі.

Додаткові відпустки військовим за знищену техніку — що відомо

Згідно з постановою, за корабель чи літак можна отримати п’ять днів відпочинку, за танк — три дні.

За знищення зенітно-ракетного комплексу, гелікоптера, радіолокаційної системи засобів протиповітряної оборони або комплексу дальнього візуального спостереження передбачено чотири дні відпочинку.

За знищення бойової машини десанту, бронетранспортера, командно-штабної машини, бойової машини піхоти, артилерійської системи дають три дні. Стільки ж відпочиватимуть за збиття важких безпілотників великої дальності, крилатої або балістичної ракети.

Два дні відпочинку отримають військовослужбовці за інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі, засоби контрбатарейної та радіолокаційної боротьби, безпілотники середньої дальності.

Знищений легкий безпілотник малої дальності додає один день відпустки.

За рішенням командира військової частини, начальника підрозділу, органу, закладу чи установи СБУ, відпустку також можуть надавати іншим військовослужбовцям, які брали участь у виявленні або знищенні ворожої техніки. Але їхня кількість не може бути понад троє осіб.

Підтвердженням знищеної техніки є журнал бойових дій, рапорт командира та відеозапис. У рапорті повинні бути зазначені дата, час, спосіб та тип знищеної техніки.

Додаткові відпустки військовим не повинні перевищувати 15 календарних днів на рік. Її можуть надавати військовим протягом календарного року зі збереженням грошового забезпечення.

За бажанням самого військового, така відпустка може надаватись одночасно зі щорічною основною відпусткою або її частиною.

А які сімейні обставини дають право військовому на відпустку ми розповідали раніше.

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