Война в Украине

Из-за него планы — кувырком: сколько длится дозаправка в воздухе МИГ-31 и время полета

Виктория Мельник, журналист сайта 31 июля 2024, 12:35
Дозаправка в воздухе МИГ-31

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