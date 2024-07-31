Из-за него планы — кувырком: сколько длится дозаправка в воздухе МИГ-31 и время полета

В последние недели в Украине участились долгие воздушные тревоги. Все из-за вражеских самолетов МИГ-31, которые оккупанты теперь учатся дозаправлять прямо в воздухе. Как следствие: тревоги по три, а то и по пять часов по всей стране.

Сколько времени длится дозаправка в воздухе МИГ-31 и сколько времени они могут летать, есть ли угроза удара с неба во время дозаправки МИГ-31 — рассказываем дальше.

Дозаправка в воздухе МИГ-31

Из-за масштабных и очень длительных воздушных тревог жизнедеятельность украинцев и целой страны словно останавливается. Поэтому многие люди жалуются: мол, неужели нельзя различить настоящую опасность от дозаправки МИГа?

Военный эксперт Defence express Иван Киричевский в эфире телемарафона Єдині новини рассказал о дозаправке и патрулировании российских самолетов МИГ-31 над Черным морем.

По его словам, не стоит сравнивать возможности носителей ракет и авиабомб времен Второй мировой войны с настоящим. Ведь сейчас военные самолеты могут развивать скорость в несколько раз больше, чем во время предыдущих войн.

Также однозначно есть и угроза, что во время таких дозаправок оккупанты запустят Кинжалы по Украине.

— Есть еще две причины, почему россияне начали дозаправлять самолеты в воздухе. Первая: потому, что МИГ-31К в целом очень “прожорливый” самолет, его нужно заправлять каждые два часа во время полета даже при крейсерской скорости.

Во-вторых, для россиян эти самолеты являются стратегической авиацией, ее могут поднимать в воздух и с остатками горючего. К тому же раньше уже случалось, что Кинжалы запускали не сразу, а посреди тревоги или вдобавок к другим ракетам, — говорит Иван Киричевский.

Поэтому мы вынуждены выдерживать этот многочасовой режим в укрытиях или безопасных местах.

Сколько летает МИГ-31

На бумагах значится, что максимальная продолжительность полета МиГ-31 с подвесными баками составляет 3,6 часа, с дозаправкой в воздухе — семь часов.

В реальности, обычно продолжительность полета МиГ-31 даже с дозаправкой на практике может занять от двух до четырех часов.

Следить за картой воздушных тревог ты можешь за ссылкой, в нашем другом материале. Не игнорируй сигнал воздушной тревоги — направляйся в безопасное место!

Главное фото: Defence express.

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