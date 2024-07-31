Через нього плани — шкереберть: скільки триває дозаправка в повітрі МІГ-31 та час польоту

Останні тижні в Україні почастішали довгі повітряні тривоги. Все через ворожі літаки МІГ-31, які окупанти тепер вчаться дозаправляти просто в повітрі. Як наслідок, тривоги по три, або й пʼять годин по усій країні.

Скільки часу триває дозаправка в повітрі МІГ-31 та скільки часу вони можуть літати, а також чи є загроза удару з неба під час дозаправки МІГ-31 — розповідаємо далі.

Дозаправка в повітрі МІГ-31

Через масштабні та дуже тривалі повітряні тривоги життєдіяльність українців та цілої країни наче зупиняється. Через це багато людей скаржаться: мовляв, невже не можна розрізнити справжню небезпеку від дозаправки МіГа?

Військовий експерт Defence express Іван Киричевський в ефірі телемарафону Єдині новини розповів про дозаправлення та патрулювання російських літаків МІГ-31 над Чорним морем.

За його словами, не варто порівнювати можливості носіїв ракет та авіабомб з часами Другої світової війни та сьогоденням. Адже нині військові літаки можуть розвивати швидкість у кількасот разів більшу, аніж під час колишніх воєн.

Також однозначно є й загроза, що під час таких дозаправлень окупанти запустять Кинджали по Україні.

— Також є ще дві причини, чому росіяни почали дозаправляти літаки у повітрі. Перша: тому, що МІГ-31К загалом дуже “ненажерливий” літак, його потрібно заправляти кожні дві години під час польоту навіть за крейсерської швидкості.

По-друге, для росіян ці літаки є стратегічною авіацією, її можуть підіймати у повітря з залишками пального. До того ж раніше вже траплялося, що Кинджали запускали не одразу, а посеред тривоги чи на додачу до інших ракет, — каже Іван Киричевський.

Саме тому ми змушені витримувати цей кількагодинний режим в укриттях чи безпечних місцях.

Скільки літає МІГ-31

На паперах значиться, що максимальна тривалість польоту МіГ-31 із підвісними баками становить 3,6 години, із дозаправкою у повітрі — сім годин.

Насправді зазвичай тривалість польоту МіГ-31 навіть із дозаправкою практично може тривати від двох до чотирьох годин.

Стежити за картою повітряних тривог ти можеш за посиланням, у нашому іншому матеріалі. Не ігноруй сигнал повітряної тривоги — прямуй у безпечне місце!

Головне фото: Defence express.

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