Війна в Україні

Через нього плани — шкереберть: скільки триває дозаправка в повітрі МІГ-31 та час польоту

Вікторія Мельник, журналістка сайту 31 Липня 2024, 12:35
Дозаправка МІГ-31

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