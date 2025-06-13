Фронт. Главное: ВСУ давят на Сумщине и бьют по РФ — новости этой недели

Июнь уже стал заметно горячим по событиям на фронте. Российские оккупанты даже не думают о мире и переговорах, а продолжают захватывать нашу землю. В частности, продолжается активизация врага на всех направлениях фронта, а особенно в Сумской области.

Мы продолжаем цикл публикаций Фронт. Главное и публикуем краткий дайджест событий на фронте, которые случились в течение недели 9-13 июня 2025 года.

Самые горячие участки

Сумская область

Силы обороны постепенно выталкивают российских оккупантов в Сумской области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Был сегодня доклад Главнокомандующего Сырского. Фронт, прежде всего — Покровское направление, Курская операция, приграничье Сумской области. Наши подразделения в Сумской области понемногу отталкивают оккупанта. Благодарю вас.

По информации Генштаба и имеющейся карте, россияне продолжают давление на Алексеевку, Беловоды, Басовку, Новенькое, Юнаковку. Однако ВСУ имели продвижение в сторону Загрызового, Лозовой, Андреевки. Сумские власти сообщали, что причин для общей эвакуации из региона нет.

Донецкая область

Заместитель командира аэромобильного батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Богдан Янош рассказал Вадиму Карпьяку о боевых действиях в Донецкой области, в частности на Новопавловском направлении.

С завершением Курской операции противник перебросил к нам свежие подразделения, плюс те подразделения, которые прошли боевое слаживание. Возросла интенсивность штурмовых действий, средств поражения противника, экипажей и расчетов, дронов.

Россияне начали лепить “лапки” дронам, чтобы садить их на землю и выжидать в засаде. Зачастую таким способом россияне атакуют логистические маршруты, бронетехнику. Также россияне продолжают мотоштурмы. Из шести мотоциклов доезжает один.

Граница Донецкой и Днепропетровской областей

Российские оккупанты почти вплотную подходят к Днепропетровской области. Несколько недель назад до административной границы оставалось 2 километра. Но бои продолжаются. О том, что россияне не зашли в Днепропетровскую область, рассказывал спикер ОСГВ Хортица Виктор Трегубов.

В частности, бои продолжаются на западе Донецкой области, неподалеку от Днепропетровской. Сообщения российских военных и пропагандистов о выходе РФ на границу Днепропетровской области являются фейками.

Тактика врага и особые события

В период с 9 по 13 июня по данным DeepState россияне оккупировали: Новоалександровку, Двуречную.

За это же время произошло продвижение врага возле Новосергеевки, Котляровки, Успеновки, Яблоновки, Юнаковки, Малиновки, Богдановки, Днепроэнергии, Белогоровки, Довгенького, Западного и в Богатыре.

Кроме этого, российские оккупанты не оставляют попыток зайти в Днепропетровскую область. Также россияне пытаются обойти Гуляйполе с востока, ведь активизировались у Малиновки и имели в ней продвижение.

На этой неделе наблюдается и продвижение россиян на правом берегу реки Оскол. Особенно после оккупации Двуречной.

Не оставляют они также попытки перетаскивать через Оскол технику, но пока не очень успешно. Хотя со временем увеличение дистанции может сказаться и они же все-таки смогут ее затягивать на другой берег, — пишут аналитики DeepState.

Удары по объектам на территории России

За период с 9 по 13 июня произошло несколько поражений на территории России. Все данные публикует Генеральный штаб ВСУ.

Объект ВПК в Московской области ВСУ нанесли удар по заводу Резонит, где производится высокотехнологичное вооружение и техника. Удар случился в ночь на 12 июня. В Зубово Московской области всю ночь раздавались взрывы на территории завода. В ночь на 11 июня Силами обороны был поражен ряд важных объектов оккупантов. В частности, ФКП Тамбовский пороховой завод, состав боекомплекта 106 воздушно-десантной дивизии в Курской области, а также аэродром Бутурлиновка в Воронежской области РФ. В ночь на 9 июня подразделения ССО уничтожили самолеты МиГ-31 и Су-30/34 на аэродроме Саваслейка в Нижегородской области РФ.

Потери России в войне против Украины

По состоянию на 13 июня российские оккупанты потеряли в Украине:

1 001 560 бойцов личного состава (+1220 за последние сутки);

10 934 танков (+1 за последние сутки);

22 791 боевых бронированных машин (+5 за последние сутки);

29 105 артиллерийских систем (+42 за последние сутки);

1416 РСЗО (+3 за последние сутки);

1184 средств ПВО;

416 самолетов;

337 вертолетов;

40507 БпЛА оперативно-тактического уровня (+72 за последние сутки);

3337 крылатых ракет;

28 кораблей и катеров;

1 подлодка;

51821 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+106 за последние сутки);

3914 единиц специальной техники.

Общее количество атак на фронте

С 9 по 13 июня на фронте произошло не менее 930 боестолкновений.

Раньше мы рассказывали, как в ПВО будут привлекать добровольцев.

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