Для тебя Война в Украине

Фронт. Главное: ВСУ давят на Сумщине и бьют по РФ — новости этой недели

Анастасия Грубрина, журналист сайта 13 июня 2025, 18:00
события на передовой за неделю
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