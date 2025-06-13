Фронт. Головне: ЗСУ тиснуть на Сумщині та б’ють по РФ — новини цього тижня

Червень уже став помітно гарячим за подіями на фронті. Російські окупанти навіть не думають про мир та переговори, а продовжують захоплювати нашу землю. Зокрема триває активізація ворога на всіх напрямках фронту, а особливо на Сумщині.

Ми продовжуємо цикл публікацій Фронт. Головне і публікуємо короткий дайджест подій на фронті, які трапилися протягом тижня 9-13 червня 2025.

Найгарячіші ділянки

Сумська область

Сили оборони потроху виштовхують російських окупантів на Сумщині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Була сьогодні доповідь Головнокомандувача Сирського. Фронт, передусім — Покровський напрямок, Курська операція, прикордоння Сумщини. Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта. Дякую вам.

За інформацією Генштабу та наявною мапою, росіяни продовжують тиск на Олексіївку, Біловоди, Басівку, Новеньке, Юнаківку. Однак ЗСУ мали просування у бік Загризового, Лозової, Андріївки. Сумська влада повідомляла, що причин для загальної евакуації з регіону немає.

Донеччина

Заступник командира аеромобільного батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Богдан Янош розповів Вадиму Карп’яку про бойові дії на Донеччині, зокрема на Новопавлівському напрямку.

Із завершенням Курської операції противник перекинув до нас свіжі підрозділи, плюс ті підрозділи, які пройшли бойове злагодження. Зросла інтенсивність штурмових дій, засобів ураження противника, екіпажів та розрахунків, дронів.

Росіяни почали ліпити “лапки” дронам, аби садити їх на землю та вичікувати у засідці. Часто таким способом росіяни атакують логістичні маршрути, бронетехніку. Також росіяни продовжують мотоштурми. З шести мотоциклів доїжджає один.

Межа Донецької та Дніпропетровської областей

Російські окупанти майже впритул підходять до Дніпропетровської області. Кілька тижнів тому до адміністративного кордону лишалося 2 кілометри. Та бої тривають. Про те, що росіяни не зайшли до Дніпропетровської області, розповідав речник ОСУВ Хортиця Віктор Трегубов.

Зокрема бої тривають на заході Донецької області, неподалік Дніпропетровщини. Повідомлення російських військових та пропагандистів про вихід РФ на кордон Дніпропетровської області є фейками.

Тактика ворога та особливі події

У період з 9 до 13 червня за даними DeepState росіяни окупували: Новоолександрівку, Дворічну.

За цей же час відбулися просування ворога біля Новосергіївки, Котлярівки, Успенівки, Яблунівки, Юнаківки, Малинівки, Богданівки, Дніпроенергії, Білогорівки, Довгенького, Западного та у Багатирі.

Крім цього, російські окупанти не полишають спроб зайти у Дніпропетровську область. Також росіяни намагаються обійти Гуляйполе зі сходу, адже активізувалися біля Малинівки і мали у ній просування.

На цьому тижні спостерігається і просування росіян на правому березі річки Оскіл. Надто після окупації Дворічної.

Не полишають вони також спроби перетягувати через Оскіл техніку, але поки не дуже успішно. Хоча з часом збільшення дистанції може датися взнаки і вони ж все-таки зможуть її затягувати на інший берег, — пишуть аналітики DeepState.

Удари по об’єктах на території Росії

За період з 9 до 13 червня відбулося кілька уражень на території Росії. Всі дані публікує Генеральний штаб ЗСУ.

Об’єкт ВПК у Московській області. ЗСУ завдали удару по заводу Рєзоніт, де виготовляються високотехнологічне озброєння та техніка. Удар трапився в ніч на 12 червня. У Зубово Московської області всю ніч лунали вибухи на території заводу. У ніч на 11 червня Силами оборони було уражено низку важливих об’єктів окупантів. Зокрема ФКП Тамбовский пороховой завод, склад боєкомплекту 106 повітряно-десантної дивізії у Курській області, а також аеродром Бутурліновка у Воронезькій області РФ. У ніч на 9 червня підрозділи ССО знищили літаки МіГ-31 та Су-30/34 на аеродромі Саваслейка у Нижегородській області РФ.

Втрати Росії у війні проти України

Станом на 13 червня російські окупанти втратили в Україні:

1 001 560 бійців особового складу (+1220 за останню добу);

10 934 танків (+1 за останню добу);

22 791 бойових броньованих машин (+5 за останню добу);

29 105 артилерійських систем (+42 за останню добу);

1416 РСЗВ (+3 за останню добу);

1184 засобів ППО ;

416 літаків;

337 гелікоптерів;

40507 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+72 за останню добу);

3337 крилатих ракет;

28 кораблів та катерів;

1 підводний човен;

51821 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+106 за останню добу);

3914 одиниць спеціальної техніки.

Загальна кількість атак на фронті

З 9 по 13 червня на фронті відбулося щонайменше 930 боєзіткнень.

Раніше ми розповідали, як до ППО залучатимуть добровольців.

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