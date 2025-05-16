Война в Украине

Фронт. Головне: уличные бои в Торецке, триколор в Богатыре — новости этой недели

Виктория Мельник, журналист сайта 16 мая 2025, 18:00
новости с фронта
Фото Facebook
Фронт. Головне: уличные бои в Торецке, триколор в Богатыре — новости этой недели
Читать дальше
Переговоры без прогресса: о чем успели договориться Украина и Россия
Фронт. Головне: уличные бои в Торецке, триколор в Богатыре — новости этой недели
Читать дальше
Пакет малыша 2025: что известно о новых правилах и какая сумма выплат

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь