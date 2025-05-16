Переговоры или так называемое перемирие — не в планах россиян. И мы не надеемся, что сейчас оккупанты изменят свое желание захватить всю Украину. Потому фронт пылает от интенсивности атак.

Мы продолжаем цикл материалов Фронт. Головне и публикуем краткий дайджест событий на фронте, которые случились в течение недели 12-16 мая 2025 года.

Самые горячие участки

Торецк

На этой неделе россияне очень активно атакуют Торецк, оккупанты “зубами вгрызаются” в руины города. Об этом говорил боец ​​49-го отдельного штурмового батальона Карпатская Сечь с позывным Банщик.

Сейчас продолжаются городские бои, иногда расстояние от противника может быть меньше 50 метров — всего 10-20.

Аналитики проекта Deep State отмечали, что на Торецком направлении противник подобрался к Романовке и пытается оккупировать село полностью, чтобы продолжить движение в населенные пункты Александро-Калиново и Екатериновка.

— Это важный район, в котором россияне также нацелены в первую очередь на логистику, в частности, и Торецка, — говорится в сообщении.

Спикер оперативно-тактической группировки Луганск Дмитрий Запорожец в эфире Суспільного сообщил об особой активности россиян в южной части Торецка и на южном фланге.

Происходит наступление и в северной части города.

— В направлении Дилиевки пытались штурмовать с помощью мототехники. Высокая авиационная активность на Торецком направлении.

В общей сложности за прошедшую неделю враг применил более 150 КАБов и нанес 95 авиационных ударов по району, — отметил Запорожец.

Покровское и Новопавловское направления

Представитель оперативно-стратегической группировки войск Хортица майор Виктор Трегубов в телемарафоне Єдині новини сообщил, что россияне сосредотачивают свою авиационную активность именно на Покровском направлении.

Фронт. Головне: уличные бои в Торецке, триколор в Богатыре — новости этой недели / 2 Фотографии

— Хотя точность ударов низкая, противник пытается компенсировать это высокой активностью обстрелов, — сказал Трегубов.

По сообщению аналитиков Deep State, россияне продолжают оказывать активное давление на отрезке Елизаветовка-Малиновка-Новая Полтавка-Новоеленовка-Александрополь-Калиновое.

— Враг имел продвижение в районе Малиновки и уже фиксировался со своими тряпками (флаг России — ред.) в восточной и центральной части села, но стоит отметить, что не весь населенный пункт находится под контролем россиян, как они заявляют.

Подобрались они к Новой Полтавке, пытаясь взять ее полностью под контроль и оккупировали практически всю Новоеленовку.

Неприятна ситуация и в Александрополе, — отметили эксперты.

Генштаб официально не подтверждал и не опровергал ничего из перечисленного.

Фронт. Головне: уличные бои в Торецке, триколор в Богатыре — новости этой недели / 2 Фотографии

В то же время, командир тактической группы на одном из направлений Донецкой области генерал-лейтенант Сергей Наев в Telegram заявил, что ВСУ улучшили свое положение на трех ключевых направлениях.

— На Новопавловском и Покровском направлениях враг не унимается. Несмотря на безумные потери, оккупанты продолжают штурмы, пытаясь любой ценой прорваться к административной границе Донецкой и Днепропетровской областей.

Благодаря четко построенной обороне тактической группы Угледар и слаженной работе с командирами бригад, мы держим фронт и ломаем врага на всех критических участках.

Мы снизили наши потери на 15%, а на трех ключевых направлениях улучшили тактическое положение, — написал он.

Богатырь

По сообщению Deep State, в районе Богатыря складывается неблагоприятная ситуация для ВСУ. Генштаб пока никак это не комментировал.

— После полного занятия Разлива, противник активно предпринимал попытки продвигаться к Богатырю, давно являвшемуся целью в вопросе логистики.

Враг в настоящее время фиксируется в южной части села и юго-восточных окрестностях. Пытаются также пробираться в центр населенного пункта, но пока бесполезно, — подчеркнули эксперты.

Также они отметили, что выше Богатыря находится Алексеевка и дорога в направлении Андреевки, между ними — река Волчья.

Фронт. Головне: уличные бои в Торецке, триколор в Богатыре — новости этой недели / 2 Фотографии

Сумская область

Как отметил в телемарафоне Єдині новини спикер ГНСУ Андрей Демченко, в Сумской области противник продолжает применять тактику малых штурмовых групп.

Эту практику россияне используют уже длительное время. Перед такими попытками, как правило, производятся обстрелы, направленные на уничтожение позиций украинских защитников.

— Диверсионная деятельность противника также сохраняется, особенно в пределах Сумской области — ближе к Черниговской и Харьковской областям, — добавил Демченко.

В телеэфире Єдиних новин глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров рассказал Вадиму Карпяку, что сейчас идет эвакуация гражданских с опасных территорий Сумской области.

Он также добавил, что в настоящее время продолжаются работы по строительству фортификационных сооружений в регионе.

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Тактика врага и особые события

Тактика малых штурмовых групп

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона Єдині новини сообщал о результативности смены российской тактики.

— Тактика действий малых штурмовых групп дает россиянам определенные результаты. Они пробовали атаковать на южном направлении крупными подразделениями — до уровня штурмового взвода или даже батальона. Однако такие попытки были полностью неудачными.

В то же время малые группы позволяют им добиваться частичного успеха, они пытаются вклиниться в нашу оборону, — сказал он.

Потеря связи с F-16

16 мая Воздушные Силы Украины сообщили об инциденте, произошедшем с украинским пилотом самолета F-16.

При отражении атаки с неба, с самолетом была потеряна связь. Пилот, к счастью, смог отвести самолет подальше от населенного пункта рядом и вовремя катапультировался. Теперь с ним все хорошо.

Удары по объектам на территории России

Операторы подразделения Баллиста Сил специальных операций ВСУ ударными дронами уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс БУК-М3, прикрывавший вражеские войска на суше.

Также уничтожен РСЗО Ураган-1.

Потери России в войне против Украины

Общее количество атак на фронте

Раньше мы рассказывали тебе, было ли действительно затишье на фронте, которое вроде бы инициировало РФ, а также почему наши войска боятся так называемого перемирия.

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