Війна в Україні

Фронт. Головне: вуличні бої в Торецьку, триколор у Багатирі — новини цього тижня

Вікторія Мельник, журналістка сайту 16 Травня 2025, 18:00
новини з фронту
Фото Facebook
Фронт. Головне: вуличні бої в Торецьку, триколор у Багатирі — новини цього тижня
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Фронт. Головне: вуличні бої в Торецьку, триколор у Багатирі — новини цього тижня
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