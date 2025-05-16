Переговори чи так зване перемирʼя — не у планах росіян. І ми не сподіваємося, що зараз окупанти змінять своє бажання захопити всю Україну. Тому фронт палає від інтенсивності атак.

Ми продовжуємо цикл матеріалів Фронт. Головне і публікуємо короткий дайджест подій на фронті, які трапилися протягом тижня 12-16 травня 2025.

Найгарячіші ділянки

Торецьк

Цього тижня росіяни дуже активно атакують Торецьк, окупанти “зубами вгризаються” у руїни міста. Про це казав боєць 49 окремого штурмового батальйону Карпатська Січ на псевдо Банщик.

Наразі тривають міські бої, інколи відстань від противника може бути менше ніж 50 метрів — всього 10-20.

Аналітики проекту Deep State зазначали, що на Торецькому напрямку противник підібрався в притул до Романівки і намагається окупувати село повністю, щоб продовжити рух до населених пунктів Олександро-Калинове і Катеринівка.

— Це важливий район, в якому росіяни також націлені в першу чергу на логістику, зокрема, і Торецька, — йдеться у повідомленні.

Речник оперативно-тактичного угруповання Луганськ Дмитро Запорожець в ефірі Суспільному повідомив про особливу активність росіян у південній частині Торецька та на південному фланзі.

Відбувається наступ і в північній частині міста.

— У напрямку Диліївки намагалися штурмувати за допомогою мототехніки. Висока авіаційна активність на Торецькому напрямку.

В цілому за минулий тиждень ворог застосував більш як 150 КАБів та завдав 95 авіаційних ударів по району, — зазначив Запорожець.

Покровський та Новопавлівський напрямки

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця майор Віктор Трегубов в телемарафоні Єдині новини повідомив, що росіяни зосереджують свою авіаційну активність саме на Покровському напрямку.

Фронт. Головне: вуличні бої в Торецьку, триколор у Багатирі — новини цього тижня / 2 Фотографії

— Хоча точність ударів низька, противник намагається компенсувати це високою активністю обстрілів, — сказав Трегубов.

За повідомленням аналітиків Deep State, росіяни продовжують здійснювати активний тиск по відтинку Єлизаветівка-Малинівка-Нова Полтавка-Новооленівка-Олександропіль-Калинове.

— Ворог мав просування в районі Малинівки та вже фіксувався зі своїми ганчірками (прапор Росії — ред.) в східній та центральній частинках села, але варто зазначити, що не весь населений пункт перебуває під контролем росіян, як вони заявляють.

Підібралися вони також до Нової Полтавки, намагаючись взяти її повністю під контроль і окупували практично всю Новооленівку.

Неприємною є ситуація і в Олександрополі, — зазначили експерти.

Наразі Генштаб офіційно не підтверджував і не спростовував нічого з перерахованого.

Фронт. Головне: вуличні бої в Торецьку, триколор у Багатирі — новини цього тижня / 2 Фотографії

Водночас командир тактичної групи на одному з напрямків Донеччини генерал-лейтенант Сергій Наєв у Telegram заявив, що ЗСУ покращили своє становище на трьох ключових напрямках.

— На Новопавлівському та Покровському напрямках ворог не вгамовується. Попри шалені втрати, окупанти продовжують штурми, намагаючись за будь-яку ціну прорватися до адміністративної межі Донецької та Дніпропетровської областей.

Завдяки чітко збудованій обороні тактичної групи Вугледар та злагодженій роботі з командирами бригад, ми тримаємо фронт і ламаємо ворога на всіх критичних ділянках.

Ми зменшили наші втрати на 15%, а на трьох ключових напрямках покращили тактичне положення, — написав він.

Багатир

За повідомленням Deep State, в районі Багатиря складається несприятлива ситуація для ЗСУ. Генштаб наразі ніяк це не коментував.

— Після повного зайняття Розливу, противник активно здійснював спроби просуватися до Багатиря, який давно був ціллю у питанні логістики.

Наразі ворог фіксується в південній частині села та південно-східних околицях. Пробують також пробиратися в центр населеного пункту, але поки марно, — наголосили експерти.

Також вони зазначили, що вище від Багатиря знаходиться Олексіївка і дорога в напрямку Андріївки, між ними — річка Вовча.

Фронт. Головне: вуличні бої в Торецьку, триколор у Багатирі — новини цього тижня / 2 Фотографії

Сумщина

Як зазначив в телемарафоні Єдині новини речник ДПСУ Андрій Демченко, у Сумській області противник продовжує застосовувати тактику заходу малих штурмових груп.

Цю практику росіяни використовують уже тривалий час. Перед такими спробами, як правило, здійснюються обстріли, спрямовані на знищення позицій українських захисників.

— Диверсійна діяльність противника також зберігається, особливо в межах Сумської області — ближче до Чернігівської та Харківської областей, — додав Демченко.

У телеефірі Єдиних новин голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров розповів Вадиму Карпʼяку, що наразі триває евакуація цивільних з небезпечних територій Сумської області.

Він також додав, що наразі тривають роботи з побудови фортифікаційних споруд у регіоні.

Читати на тему Чому РФ прагне вийти на кордон Дніпропетровщини: пояснили в Силах оборони півдня Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розкрив наміри росіян.

Тактика ворога та особливі події

Тактика малих штурмових груп

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону Єдині новини повідомляв про результативність зміни російської тактики.

— Тактика дій малих штурмових груп приносить росіянам певні результати. Вони пробували атакувати на південному напрямку великими підрозділами — до рівня штурмового взводу або навіть батальйону. Проте такі спроби були повністю невдалими.

Натомість малі групи дозволяють їм досягати часткового успіху, вони намагаються вклинитися в нашу оборону, — сказав він.

Втрата звʼязку з F-16

16 травня Повітряні Сили України повідомили про інцидент, що стався з українським пілотом літака F-16.

Під час відбиття атаки з неба, з літаком було втрачено звʼязок. Пілот, на щастя, зміг відвести літак якомога далі від населеного пункту поруч та вчасно катапультувався. Нараз із ним все добре.

Удари по об’єктах на території Росії

Оператори підрозділу Баліста Сил спеціальних операцій ЗСУ ударними дронами знищили російський зенітно-ракетний комплекс БУК-М3, який прикривав ворожі війська на суходолі.

Також знищено РСЗВ Ураган-1.

Втрати Росії у війні проти України

Загальна кількість атак на фронті

Раніше ми розповідали тобі, чи було насправді затишшя на фронті, яке начеб-то ініціювала РФ, а також чому наші війська бояться так званого перемирʼя.

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