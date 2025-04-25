Война в Украине

Фронт. Головне: во время перемирия россияне перекинули из Крыма технику и живую силу — новости этой недели

Виктория Мельник, журналист сайта 25 апреля 2025, 19:00
новости с фронта
Фото Facebook
порядок прийома 2025
Читать дальше
Порядок приема на обучение 2025: собрали главное о вступительной кампании
днепропетровская область
Читать дальше
Мы теряем территории из-за колоссального давления артиллерии РФ — бойцы о границах Донецкой области

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь