Фронт. Головне: во время перемирия россияне перекинули из Крыма технику и живую силу — новости этой недели

Очередная неделя, полна смертей, боли, переживаний и злости. Пока западные партнеры говорят об эфемерном перемирии, украинцы каждую ночь просыпаются от террора российских дронов и ракет по мирным городам.

Мы продолжаем цикл публикаций Фронт. Головне и публикуем краткий дайджест событий на фронте, которые произошли в течении недели 21-25 апреля 2025 года.

Самые горячие участки

Покровское направление

В начале этой недели украинские военные сообщали об отступлении россиян с западных окраин Покровска.

Об этом сообщил в телемарафоне Єдині новини спикер ОСУВ Хортица Виктор Трегубов.

— Они очень активно пытались наступать именно для того, чтобы перерезать трассу из Днепропетровской области — из Павлограда на Покровск, у них это не получилось. Там перелом небольшой наступил, когда украинцы отбили Котлино, и сейчас россияне очень медленно, но оттуда отползают с западных окраин города ближе к южным, с которых они и начинали наступать, — отметил он.

Торецк

По сообщению аналитиков Deep State, россияне нашли слабое место в обороне Торецка.

— За довольно короткий промежуток времени противник совершил существенные продвижения, оккупировав Пантелеймоновку, Валентиновку, занял практически весь населенный пункт Сухая Балка и уже осуществляет попытки штурмовых действий на Романовку, — говорят аналитики.

В то же время официального подтверждения от Генштаба об оккупации нет.

Также эксперты отметили, что россияне не могут пересилить оборону на направлении Леонидовка-Петровка-Щербиновка.

Прорыв в районе Пантелеймоновка-Валентиновка откроет дорогу в районе Торецка и даст возможность обойти Щербиновку.

Купянское направление

Тяжелая ситуация и на Купянском направлении. Заместитель командира 429-го отдельного полка беспилотных систем Ахиллес Олесь Маляревич сказал в комментарии изданию Еспресо, что на Купянском направлении противник ежедневно пытается навести переправы через реку Оскол, чтобы продвинуться вперед.

— Они упорно ежедневно пытаются навести переправы выше Купянска, напротив Двуречной, там узкий Оскол. И наша задача — не допустить этого.

Когда было так называемое пасхальное прекращение огня, оккупанты действительно пытались его придерживаться. Но все наши расчеты дежурили и были готовы поражать любую цель, которая будет двигаться в сторону наших позиций, — отметил Маляревич.

Сумская область

Россияне пытались наступать на Сумскую область и выбить ВСУ из Курской области. Об этом сообщил Главком Александр Сырский.

— Продолжаются интенсивные боевые действия в Сумской области в районах вблизи государственной границы, а также на территории РФ.

Выполняя приказ своего руководства российские войска пытаются выбить нас с территории Курской области и захватить приграничные территории Сумской области, — написал он.

Белгородская область

19 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщал об увеличении контроля ВСУ над частью территории в Белгородской области России.

— На территории Белгородской области наши военные продвинулись и увеличили нашу зону контроля, — отметил президент.

Что касается курского направления, то там, по сообщению аналитиков Deep State, ситуация продолжает осложняться из-за постоянного давления врага, который пытается вытеснить Силы Обороны из последнего контролируемого клочка — населенных пунктов Горналь и Олешня.

Новопавловское направление

По сообщению бойца 148 отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ ВСУ Ивана Варана в эфире телемарафона Єдині новини, россияне приближаются к админгранице Днепропетровской области.

Они пытаются захватить Котляровку.

По сути, это последний населенный пункт, который сейчас на границе Днепропетровской и Донецкой областей.

Этот аспект россияне будут использовать в медийном пространстве, — отметил Варан.

Тактика врага и особые события

Переброска войск

По сообщению спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина для Укринформа, россияне во время так называемого перемирия перебросили из Крыма в Запорожскую область технику и живую силу.

Таким образом, защитники ожидают усиления боевых действий по всей линии столкновения на Юге.

— Пользуясь так называемым пасхальным перемирием, прекращением огня, враг провел перегруппировку сил и средств, подтянул на передовые позиции личный состав штурмовых отрядов, их вооружение, боевую технику и продолжает ведение штурмовых действий малыми группами пехоты, — отметил Волошин.

Количество штурмовых действий

По сообщению аналитиков Deep State, количество штурмовых действий противника за 20 и 21 апреля снизилось, но не стали точкой экстремума за 2025 год.

Атака в воздухе — атака на земле

По сообщению президента Украины Владимира Зеленского, во время воздушной атаки на Киев в ночь на 24 апреля россияне параллельно интенсифицировали наступление по фронтам.

— Фактически россияне пытались под прикрытием массированного удара развивать штурмовые действия. Когда максимум наших сил был сосредоточен на защите от ракет и дронов, россияне пошли на значительную интенсификацию их наземных атак.

Россияне получили достойный отпор, — отметил Зеленский.

Удары по объектам на территории России

22 апреля Генеральный штаб ВСУ сообщил об успешном ударе украинской авиации по месту, с которого производился запуск ударных дронов врага в Курской области РФ.

Сам удар произошел еще 19 апреля.

В результате удара были ликвидированы до 20 операторов БпЛА.

Также стало известно, что 23 апреля ВСУ ударили по заводу по производству ударных БПЛА в Елабужском районе Республики Татарстан, на расстоянии более 1000 км от госграницы Украины.

Потери России в войне против Украины

Общее количество атак на фронте

Россияне пытаются накопить силы для удара по фронту: об этом говорят бойцы 77 бригады. Об этом, а также результатах так называемого перемирия, читай по ссылке.

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