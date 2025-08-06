Для тебя Война в Украине

Более 77 тысяч: Сырский о потерях РФ во время Курской операции

Ирина Танасийчук, журналист сайта 06 августа 2025, 13:00
Более 77 тысяч: Сырский о потерях РФ во время Курской операции
Фото: 10 армейский корпус

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