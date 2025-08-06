Более 77 тысяч: Сырский о потерях РФ во время Курской операции

Шестое августа — первая годовщина Курской операции. Именно в этот день в 2024 году Силы обороны Украины приступили к наступательной операции на территории РФ. В рамках операции впервые полномасштабная война была перенесена на территорию страны-агрессора.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал об итогах операции в Курской области, потерях РФ и достижениях украинских военных.

Курская операция: результаты и достижения

Операция планировалась ответом на подготовку врагом нового наступления на севере Слобожанщины.

— Мы не ожидали удара — мы сами его нанесли. Делом было показано, что Украина способна не только обороняться, но и действовать на опережение и результативно атаковать, — отметил Сырский.

Операцию тщательно готовили, а затем украинские подразделения смогли прорвать вражескую оборону, зайти глубоко в тыл противника и сорвать его логистику.

На пике операции Вооруженные Силы Украины контролировали до 1300 км территории Курской области.

Это деморализовало личный состав россиян, а враг был вынужден перекидывать бойцов в Курскую область, ослабляя давление на других направлениях.

— К тому времени мы не дали врагу реализовать планы наступления и сформировали буферную зону, благодаря чему Сумы и Харьков остаются на свободной украинской земле, — сказал главком.

В течение года в Курске армия РФ в целом потеряла более 77 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными (из них около четырех тысяч были гражданами КНДР).

Уничтожено или повреждено 7236 единиц вооружения и военной техники, в том числе:

211 танков;

1083 ББМ;

907 артсистем;

1 самолет;

3 вертолеты;

15 средств ПВО;

2795 единиц автотранспорта.

Во время операции взяли в плен 1018 российских военнослужащих. Это уже позволило вернуть домой сотни украинских воинов, в том числе находившихся в плену с 2022 года.

Россия смогла восстанавливать утраченные позиции и районы только после того, как к войне присоединились войска КНДР, значительно увеличилась группировка армии, а на Курскую область перенесли основную интенсивность применения управляемых авиабомб.

Наступательная операция под Курском достигла большинства поставленных целей, определенных высшим руководством государства, — утверждает Сырский.

Он также заявил, что мир отметил масштаб потерь врага, эффективность украинских асимметричных действий в наступлении и неукоснительное соблюдение международного гуманитарного права на территории РФ.

Сырский поблагодарил всех воинов, принимавших и участвующих в Курской операции.

— Склоняю голову, вспоминая побратимов, которые в ходе Курской операции отдали за Украину дороже всего — свои жизни.

Сегодня украинские войска сохраняют присутствие на территории Глушковского района Курской области, сковывая часть наступательной группировки врага.

Также Сырский рассказал, сколько людей мобилизует Россия ежемесячно.

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