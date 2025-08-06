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Понад 77 тисяч: Сирський про втрати РФ під час Курської операції

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 06 Серпня 2025, 13:00
Понад 77 тисяч: Сирський про втрати РФ під час Курської операції
Фото: 10 армійський корпус

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