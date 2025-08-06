Понад 77 тисяч: Сирський про втрати РФ під час Курської операції

Шосте серпня — перша річниця Курської операції. Саме цього дня у 2024 році Сили оборони України розпочали наступальну операцію на території РФ. В межах операції вперше повномасштабна війна була перенесена на територію країни-агресора.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про підсумки операції на Курщині, втрати РФ та досягнення українських військових.

Курська операція: результати й досягнення

Операція планувалася як відповідь на підготовку ворогом нового наступу на півночі Слобожанщини.

— Ми не чекали удару — ми самі його завдали. Справою засвідчили, що Україна здатна не лише оборонятися, а й діяти на випередження та результативно атакувати, — зауважив Сирський.

Операцію ретельно готували, а згодом українські підрозділи змогли прорвати ворожу оборону, зайти глибоко в тил противника та зірвати його логістику.

На піку операції Збройні Сили України контролювали до 1300 км² території Курської області.

Це деморалізувало особовий склад росіян, а ворог був змушений перекидати бійців на Курщину, послаблюючи тиск на інших напрямках.

— На той час ми не дали ворогу реалізувати плани наступу та сформували буферну зону, завдяки чому Суми й Харків залишаються на вільній українській землі, — сказав головком.

Протягом року у Курську армія РФ загалом втратила понад 77 тисяч військовослужбовців убитими й пораненими (із них близько чотири тисячі були громадянами КНДР).

Знищено або пошкоджено 7236 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

211 танків;

1083 ББМ;

907 артсистем;

1 літак;

3 гелікоптери;

15 засобів ППО;

2795 одиниць автотранспорту.

Під час операцію взяли у полон 1018 російських військовослужбовців. Це вже дозволило повернути додому сотні українських воїнів, зокрема тих, хто перебував у полоні з 2022 року.

Росія змогла відновлювати втрачені позиції й райони тільки після того, як до війни долучилися війська КНДР, значно збільшилося угруповання армії, а на Курщину перенесли основну інтенсивність застосування керованих авіабомб.

Наступальна операція на Курщині досягла більшості поставлених цілей, визначених вищим керівництвом держави, — стверджує Сирський.

Він також заявив, що світ відзначив масштаб втрат ворога, ефективність українських асиметричних дій у наступі та неухильне дотримання міжнародного гуманітарного права на території РФ.

Сирський подякував всім воїнам, які брали й беруть участь у Курській операції.

— Схиляю голову, згадуючи побратимів, котрі в ході Курської операції віддали за Україну найдорожче — свої життя.

Станом на сьогодні українські війська зберігають присутність на території Глушковського району Курської області, сковуючи частину наступального угруповання ворога.

Також Сирський розповів, скільки людей мобілізує Росія щомісяця.

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