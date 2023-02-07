Время возвращать свое! Как присоединиться к Гвардии наступления и сколько людей уже подали заявку

Война длится почти год, но россияне не планируют отступать или оставлять попытки наступления на украинские земли. РФ может и дальше бить по нашей инфраструктуре ракетами, оставлять нас без света и тепла, но это только больше объединяет всех нас и закаляет к борьбе.

“Время возвращать свое” — с таким кредо появилась Гвардия наступления. О ее создании объявило Министерство внутренних дел Украины.

Что такое Гвардия наступления, как туда попасть и какая зарплата в добровольческом батальоне — рассказываем дальше.

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Гвардия наступления: что это

Гвардия наступления — это добровольческие батальоны, формирование которых объявило МВД. Такие батальоны должны помочь ВСУ освобождать украинские земли во время угрозы наступления оккупантов. Также известно, что эти штурмовые бригады будут освобождать Крым и украинский Донбасс.

Глава ведомства Игорь Клименко заявил, что решение о формировании таких бригад не спускали сверху, правоохранители сами выступили с такой инициативой. Он также пояснил, что основой таких батальонов будут профессиональные военные командиры и бывшие военные.

— В первую очередь это люди, которые прошли горнило 2014–2015 годов, часть воевала уже и в 2022 году.

Что касается дополнительного комплектования этих подразделений, то оно будет состоять исключительно из патриотически настроенных добровольцев, — сказал Клименко.

Гвардия наступления будет включать в себя несколько дополнительных бригад Нацполиции, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

Гвардия наступления: требования вступления

По словам Игоря Клименко, набор будет длиться 60 дней. Каждый доброволец пройдет собеседование, военно-врачебную комиссию, которая проверит его физические и ментальные способности. Будут проведены проверки. Также люди, идущие на службу, не могут иметь судимости.

Присоединиться к Гвардии наступления можно, подав анкету на сайте, или же подать анкету через определенные Центры предоставления административных услуг. Можно позвонить на горячую линию 080 010 00 20 для консультации и получения информации.

Восемь батальонов Нацполиции, один батальон Нацгвардии и один Госпогранслужбы должны вступить в строй уже 1 апреля.

Кроме того, мы предлагаем достойную зарплату. Также мы предлагаем возможность получить профессию в учебных заведениях МВД. И, конечно, у каждого будет возможность утилизировать врага, — сказал Игорь Клименко.

Воины будут проходить многомесячную подготовку: сначала индивидуальную, а затем в составе целого батальона. После того как бойцы станут полностью слаженными, их будут отправлять на фронт.

Список бригад

Добровольцы могут самостоятельно выбрать батальон, в котором они хотят воевать.

Буревій; Червона калина; Кара-Даг; Рубіж; Спартан; Азов; Лють; Сталевий кордон.

Подробнее о каждом батальоне можно узнать на сайте Гвардии наступления.

Время возвращать свое! Как присоединиться к Гвардии наступления и сколько людей уже подали заявку / 8 Фотографий

Гвардия наступления: зарплата и льготы

Все воины, которые будут поступать на службу, имеют схожие льготы и гарантии, как бойцы Вооруженных сил Украины. Военные могут подписать контракт или быть мобилизованными. Служба в Гвардии наступления имеет ряд преимуществ:

возможность получить высшее образование в ЗВО во время службы — бесплатно или по льготе;

ежегодный отпуск, продолжительность которого растет с увеличением выслуги лет;

кроме общего страхового стажа, также служба засчитывается в стаж государственной службы;

право на пенсию после 25 лет календарной службы, в частности, по смешанному с гражданским стажем.

Среди социальных гарантий — возможность получить жилье и лечение, а также обучение в вузах, — отметил представитель Нацгвардии Руслан Музычук.

Военные всех подразделения сил обороны, принимающие непосредственное участие в войне не менее 30 дней, получают статус участника боевых действий.

Также участники Гвардии наступления имеют право на бесплатное и внеочередное медицинское обслуживание и 75% скидки на коммунальные услуги до досрочного выхода на пенсию.

Сколько человек уже стали добровольцами

6 февраля Клименко также отчитался: в Гвардию наступления уже подали заявки более 8000 добровольцев. Их уже отбирают, со временем будут организованы все отборочные программы.

Но если ты не можешь идти в армию наступления — не беда! Ведь страна нуждается в армии восстановления: как присоединиться к восстановлению Украины уже сейчас, мы писали в нашем другом материале.

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