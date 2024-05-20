Ситуация не на несколько дней… Сколько будут продолжаться отключения света в Украине и что с энергосистемой

В понедельник, 20 мая, с 18 до 24 часов во всех регионах планируется отключение электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей.

Повышение температуры воздуха на неделе позволит избегать отключений электроэнергии ночью и утром, однако в течение лета, осени и следующей зимы отключения могут применяться, — заявил председатель правления НЭК “Укрэнерго” Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

Если сравнивать с прошлой неделей, погодные условия будут более благоприятными, температура ожидается выше. Соответственно, потребление будет несколько меньше, чем было на прошлой неделе. Поэтому мы надеемся, что это позволит избегать отключений ночью и в период утреннего максимума потребления.

Отвечая на вопрос, сколько еще приблизительно будут выключать украинцам свет, Кудрицкий сказал, что это может продолжаться по крайней мере в течение лета, осени и следующей зимы.

В данных условиях свет будут выключать, пока не возобновится генерация. Это займет месяцы. И это при условии, что не будет новых обстрелов. В течение лета и в течение осени и следующей зимы нам нужно быть готовым к тому, что периодически графики отключений могут быть применены.

Ситуация с электроэнергией и наличием света в домах заставляет доставать павербанки, генераторы и экофло. Россияне активизировали удары по нашей энергосистеме с начала весны, так что в регионах введены стабилизационные отключения.

В материале рассказываем, как долго будут отключать свет в Украине и почему так происходит. Читай, чтобы знать, что нужно иметь под рукой и к чему готовиться.

Как долго будут отключать свет в Украине

Украинцам, скорее всего, придется вспомнить о свечах, фонариках и всех средствах освещения жилья. Ведь сложная ситуация в энергосистеме еще будет продолжаться. Об этом рассказал член наблюдательного совета НЭК Укрэнерго Юрий Бойко в Украинском медиа-центре.

Избежать плановых отключений, в частности, и бытовых потребителей пока не удастся. Украинцам придется привыкнуть к жизни в условиях периодических ограничений электроснабжения, — сказал Бойко.

Критическая ситуация в энергосистеме Украины будет сохраняться, по меньшей мере, до августа-сентября этого года. Причиной стали атаки россиян по энергетическим объектам инфраструктуры в марте и апреле.

Так что пока не закончится ремонт энергоблоков АЭС, а вместе с тем, пока не спадет летняя жара, графиков отключений не избежать. Украинцев призывают максимально экономить электроэнергию.

Юрий Бойко добавил, что делать выводы относительно нанесенного ущерба пока рано, и этим уже занимаются специалисты. После их вердикта можно будет выстраивать стратегию обновления энергосистемы Украины.

Поэтому отключения света в Украине будут продолжаться, по меньшей мере, до сентября. Следует подготовиться и иметь запасы питьевой и технической воды дома, заряженные павербанки, сублимированную еду, наличные деньги и другие необходимые для тебя средства. Держи эти советы на случай блэкаута.

Раньше мы рассказывали, как подключить интернет без света.

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