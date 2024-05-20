Ситуація не на кілька днів… Скільки триватимуть відключення світла в Україні і що з енергосистемою

У понеділок, 20 травня, з 18 до 24 години у всіх регіонах плануються відключення електроенергії для промислових і побутових споживачів.

Підвищення ж температури повітря на тижні дасть можливість уникати відключень електроенергії вночі та зранку, однак загалом протягом літа, осені й наступної зими відключення можуть застосовуватися, — заявив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

Якщо порівнювати з минулим тижнем, то погодні умови будуть більш сприятливими, температура навколишнього середовища очікується вищою. Відповідно, споживання буде трохи меншим, ніж було минулого тижня. Тому ми сподіваємося, що це дасть можливість уникати відключень вночі та в період ранкового максимуму споживання.

Відповідаючи на питання, скільки приблизно ще будуть вимикати українцям світло, Кудрицький сказав, що це може тривати принаймні протягом літа, осені й наступної зими.

За даних умов світло будуть вимикати, поки не відновиться генерація. Це займе місяці. І це за умови, що не буде нових обстрілів. Протягом літа і протягом осені й наступної зими нам треба бути готовими до того, що періодично графіки відключень можуть бути застосовані.

Ситуація з електроенергією та наявністю світла в оселях змушує діставати павербанки, генератори та екофло. Росіяни активізували удари по нашій енергосистемі з початку весни, тож в регіонах запроваджені стабілізаційні відключення.

У матеріалі розповідаємо, як довго відключатимуть світло в Україні та чому так відбувається. Читай, аби знати, що слід мати під рукою та до чого готуватися.

Як довго відключатимуть світло в Україні

Українцям, найімовірніше, доведеться згадати про свічки, ліхтарики та всі засоби підсвітки житла. Адже складна ситуація в енергосистемі ще триватиме. Про це розповів член наглядової ради НЕК Укренерго Юрій Бойко в Українському медіа-центрі.

Уникнути планових відключень, зокрема, і побутових споживачів — поки що не вдасться. Українцям доведеться звикнути до життя в умовах періодичних обмежень електропостачання, — сказав Бойко.

Критична ситуація в енергосистемі України зберігатиметься щонайменше до серпня-вересня цього року. Причиною стали атаки росіян по енергетичних об’єктах інфраструктури у березні та квітні.

Тож поки не закінчиться ремонт енергоблоків АЕС, а разом з тим поки не спаде літня спека, графіків відключень не уникнути. Українців закликають максимально економити електроенергію.

Юрій Бойко додав, що робити висновки щодо завданих збитків поки зарано, і цим уже займаються фахівці. Після їхнього вердикту можна буде вибудовувати стратегію відновлення енергосистеми України.

Тому відключення світла в Україні триватимуть щонайменше до вересня. Варто підготуватися та мати запаси питної та технічної води вдома, заряджені павербанки, сублімовану їжу, готівку та інші необхідні для тебе засоби. Тримай ці поради на випадок блекауту.

Раніше ми розповідали, як підключити інтернет без світла.

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