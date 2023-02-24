Сделай свой лютий донат: как приобщиться к сбору средств от НБУ на дроны-разведчики для ВСУ

Если уж окунаться в мечты, то так хочется, чтобы какие-то волшебные силы наконец-то помогли сделать ближе победу Украины. Но хоть мы и живем в реальном мире, но один Чаклун способен помочь нам и это дрон-разведчик, который станет глазами наших защитников.

Национальный банк Украины начал сбор на десять беспилотных комплексов Чаклун стоимостью 1 032 000 грн. каждый. А каждому, кто пожертвует 300 гривен, или сумму кратную этому числу, представится шанс выиграть памятные монеты и коллекционные банкноты с автографами.

Мы приглашаем каждого присоединиться к благотворительному сбору и сделать #лютийдонат. Все средства будут направлены на покупку Чаклунів — дронов-разведчиков, которые станут глазами для наших ВСУ, — сказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Чья подпись может стоить миллион и даже больше? Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Александр Сырский, Николай Олещук, Денис Шмигаль, Руслан Стефанчук и Андрей Пышный согласились подписать монеты и банкноты, чтобы сделать ВСУ еще более оснащенными.

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Какие монеты и банкноты разыграют среди участников сбора

Среди участников сбора разыграют четыре набора монет Государственные символы Украины, а именно: Наш герб, Наш флаг и Наш гимн с подписями президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и головы Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Также победителям может достаться 13 серебряных монет Архистратиг Михаил с подписями одного из командующих Вооруженными силами Украины: главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

Последние семь лотов — это банкноты номиналом 100 гривен с уникальными серийными номерами и подписью главы Национального банка Украины Андрея Пышного.

Почему нужны именно дроны-разведчики Чаклун

Чаклун — это дрон-разведчик украинского производства. Он легок в использовании, поскольку его можно запускать с рук и ремонтировать в полевых условиях.

В каждый комплекс входят пять дронов. Каждый из них способен находиться в воздухе 60 минут и летать на расстояние до 100 километров.

Как присоединиться к сбору средств на дроны-разведчики Чаклун

Чтобы принять участие в розыгрыше нужно перевести сумму, кратную 300. Количество взносов от одного участника неограничено, а каждый взнос в сумме 300 гривен увеличивает шансы на выигрыш.

Все пожертвования сразу попадают на специальный счет НБУ для нужд ВСУ. Сбор продлится с 24 февраля по 5 марта 2023 года.

НБУ и партнер проекта ПриватБанк выберут победителей до 15 марта 2023 с помощью сервиса RANDOM.ORG и объявят их имена в прямом эфире на YouTube-канале НБУ.

Также батальон 112-й бригады Теробороны, который воюет под Кременной, нуждается в антидроновом ружье. Читай, как приобщиться к сбору средств.

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