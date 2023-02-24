Зроби свій лютий донат: як долучитись до збору коштів від НБУ на дрони-розвідники для ЗСУ

Якщо вже поринати у мрії, то так хотілося, аби якісь чарівні сили нарешті допомогли зробити ближчою перемогу України. Та хоч ми й живемо у реальному світі, але один Чаклун здатен нам допомогти і це дрон-розвідник, який стане очима наших захисників.

Національний банк України розпочав збір на десять безпілотних комплексів Чаклун вартістю 1 032 000 грн кожен. А кожному, хто пожертвує 300 гривень, або ж суму кратну цьому числу, випаде шанс виграти пам’ятні монети та колекційні банкноти з автографами.

Ми запрошуємо кожного приєднатися до благодійного збору коштів та зробити #лютийдонат. Всі кошти будуть спрямовані на купівлю Чаклунів — дронів-розвідників, які стануть очима для наших ЗСУ, — сказав Голова Національного банку України Андрій Пишний.

Чий підпис може коштувати мільйон і навіть більше? Володимир Зеленський, Валерій Залужний, Олександр Сирський, Микола Олещук, Денис Шмигаль, Руслан Стефанчук та Андрій Пишний погодились підписати монети та банкноти, щоб зробити ЗСУ ще більш оснащенними.

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Які монети та банкноти розіграють серед учасників збору

Серед учасників збору розіграють чотири набори монет Державні символи України, а саме: Наш герб, Наш стяг і Наш гімн із підписами президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Також переможцям може дістатись 13 срібних монет Архістратиг Михаїл із підписами одного з командувачів Збройних сил України: головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.

Останні сім лотів — це банкноти номіналом 100 грн з унікальними серійними номерами та підписом голови Національного банку України Андрія Пишного.

Чому потрібні саме дрони-розвідники Чаклун

Чаклун — це дрон-розвідник українського виробництва. Він легкий у використанні, оскільки його можна запускати з рук та ремонтувати в польових умовах.

До кожного комплексу входять п’ять дронів. Кожен з них здатен перебувати у повітрі 60 хвилин та літати на відстань до 100 кілометрів.

Як долучитись до збору коштів на дрони-розвідники Чаклун

Щоб взяти участь у розіграші, потрібно переказати суму, кратну 300. Кількість внесків від одного учасника необмежена, а кожен внесок у сумі 300 гривень збільшує шанси на виграш.

Всі пожертви відразу потрапляють на спеціальний рахунок НБУ для потреб ЗСУ. Збір триватиме з 24 лютого по 5 березня 2023 року.

НБУ та партнер проекту ПриватБанк оберуть переможців до 15 березня 2023 року за допомогою сервісу RANDOM.ORG і оголосять їх імена у прямому ефірі на YouTube-каналі НБУ.

Також батальйон 112-ї бригади Тероборони, який воює під Кремінною, потребує антидронової рушниці. Читай, як долучитись до збору коштів.

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