Україна

Щоб вберегти себе та знищити ворога — відкрито збір на антидронову рушницю для бригади ТрО

Тетяна Наконечна, журналістка програми Факти ICTV 23 Лютого 2023, 21:00

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