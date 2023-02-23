Щоб вберегти себе та знищити ворога — відкрито збір на антидронову рушницю для бригади ТрО

Нашої з тобою допомоги потребує батальйон 112-ї бригади Тероборони, який воює під Кремінною на Луганщині. Бійцям необхідна антидронова рушниця, щоб знешкоджувати ворожі безпілотники, яких нині на фронті — сила-силенна.

У цьому батальйоні служить і наш колега — журналіст програми Факти ICTV Артем Голуб. Він із перших днів великої війни пішов добровольцем боронити Київ. Нині Артем лікується після контузії.

Захисник каже, що військовим на фронті дуже потрібна антидронова рушниця. Адже ворожі БпЛА корегують артилерію, яка б’є по наших армійцях.

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Він (дрон — ред.) підлітає, зависає над тобою, дивиться на тебе. Скидає гранату або міну. Нам потрібні антидронові рушниці, вони реально рятують життя, — ділиться Артем.

Одна така, залежно від модифікації, коштує в середньому півмільйона гривень. Антидронова рушниця, на яку збирає гроші підрозділ Артема, може вразити російський коптер за 3 км, поки він іще не наробив лиха.

Крім того, така рушниця не тільки рятує життя українських військових, а й допомагає бити ворога краще. Адже посаджений ворожий дрон містить цінну інформацію та може видати позиції росіян, звідки він прилетів.

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за допомогою SWIFT-переказу за реквізитами IBAN UA693220010000026200333365530 (Ірина Луцак)

завдяки банці від Монобанку

за номером банківського рахунку 5375 4112 0317 8772

ЗСУ потрібні не лише антидронові рушниці проти ворожих безпілотників, але й свої БпЛА. Українські дрони існують, хоч їх виробництво ще не можна вважати масовим.

Читай, які дрони потрібні українським захисникам та чому важливо вже зараз створювати повний цикл виготовлення дронів в Україні.

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