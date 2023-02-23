Чтобы уберечь себя и уничтожить врага — открыт сбор на антидроновое ружье для бригады ТрО

В нашей помощи нуждается батальон 112-й бригады Терробороны, который воюет под Кременной в Луганской области. Бойцам необходимо антидроновое ружье, чтобы обезвреживать вражеские беспилотники, которых сейчас на фронте — уйма.

В этом батальоне служит и наш коллега — журналист программы Факты ICTV Артем Голуб. Он с первых дней войны пошел добровольцем защищать Киев. Сейчас Артём лечится после контузии.

Защитник говорит, что военным на фронте очень нужно антидроновое ружье. Ведь вражеские БпЛА корректируют артиллерию, которая бьет по нашим армейцам.

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Он (дрон — ред.) подлетает, зависает над тобой, смотрит на тебя. Сбрасывает гранату или мину. Нам нужны антидроновые ружья, они реально спасают жизнь, — делится Артем.

Одно такое, в зависимости от модификации, стоит в среднем полмиллиона гривен. Антидроновое ружье, на которое собирает деньги подразделение Артема, может поразить российский коптер за 3 км, пока он еще не натворил беды.

Кроме того, такое ружье не только спасает жизнь украинских военных, но и позволяет бить врага лучше. Ведь посаженый вражеский дрон содержит ценную информацию и может выдать позиции россиян, откуда он прилетел.

Присоединиться к сбору средств можно:

через PayPal по адресу fundraising.afu@gmail.com

с помощью SWIFT-перевода по реквизитам IBAN UA693220010000026200333365530 (Ирина Луцак)

(Ирина Луцак) через банку от Монобанка

по номеру банковского счета 5375 4112 0317 8772

ВСУ нужны не только антидроновые ружья против вражеских беспилотников, но и свои БПЛА. Украинские дроны существуют, хотя их производство еще нельзя считать массовым.

Читай, какие дроны нужны украинским защитникам и почему важно уже сейчас создавать полный цикл изготовления дронов в Украине.

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