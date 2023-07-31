Война в Украине

Не было у нас сирены, а сразу взрыв! Очевидцы об ударе по многоэтажке в Кривом Роге 31 июля

Анастасия Грубрина, редактор сайта София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 31 июля 2023, 15:30
Кривий Ріг сьогодні 31 липня: розповіді очевидців після удару по місту

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