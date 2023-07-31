Не было у нас сирены, а сразу взрыв! Очевидцы об ударе по многоэтажке в Кривом Роге 31 июля

Сегодня утром, 31 июля, российские оккупанты нанесли удар по многоэтажке. Вероятно, это была баллистическая ракета. Люди не ожидали удара, ведь воздушной тревоги не было. Читай в нашем материале рассказы очевидцев и пострадавших от удара по Кривому Рогу 31 июля.

Кривой Рог: рассказы очевидцев после ракетного удара по городу 31 июля 2023

Журналистка Вікна-новини София Богуцкая сейчас находится на месте событий вместе с пострадавшими. По состоянию на 12:40 известно о пяти погибших и более 50 пострадавших.

Скорые, чрезвычайники и полиция на месте трагедии. Очевидцы рассказывают, из-под завалов достали 10-летнюю девочку и ее маму.

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Это одноклассница моего сына, они в этой школе учатся, — рассказывает местная жительница.

Жительница третьего подъезда дома Анна говорит, ее мама была во втором подъезде, рядом попала ракета, отец был на работе.

От взрыва вылетели окна, двери. Маму отбросило в другую комнату. Она живет на первом этаже. У нее осколочные ранения, главное, что жива, — говорит Анна.

Матери женщины 61 год. Когда Анна пыталась позвонить, связи не было. Сначала на место трагедии никого не пускали, потом смог пройти муж пострадавшей. Анне позвонила подруга и сказала, что в Кривом Роге прилет.

После этого она звонила родителям, повсюду было “занято”, потом звонки обрывались. С матерью связи не было. Четвертый подъезд разнесло. Произошла еще и утечка газа.

Валентина жила в третьем подъезде на пятом этаже. В момент прилета находилась дома, проветривала квартиру, поэтому окна были открыты. Говорит, сначала был громкий звук, а затем удар.

Дом зашатался, я быстро закрыла окна и зашла в комнату с балкона. Начала выключать газ, боялась, чтобы не взорвалось, — говорит Валентина.

— Только забежала — второй взрыв, снова зашатался дом. Начало все сыпаться из окон и дверей (плачет). Не было у нас предупреждения, сирены, а сразу взрыв, а потом второй.

Внучка женщины как раз находилась во втором подъезде, который сгорел. Когда Валентина позвонила, внучка как раз выходила на улицу. Ей 20 лет, она студентка. Чудом спаслась, ведь попадание произошло на несколько этажей выше. У нее осколочные ранения.

Друзья Валентины погибли, говорит, была хорошая семья. Валентину и ее мужа заберет к себе дочь, потому что теперь ей негде жить.

Раньше мы рассказывали, как россияне бьют по домам Запорожья.

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