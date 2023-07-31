Не було в нас сирени, а відразу вибух! Очевидці про удар по багатоповерхівці у Кривому Розі 31 липня

Сьогодні зранку, 31 липня, російські окупанти завдали удару по багатоповерхівці. Ймовірно, це була балістична ракета. Люди не очікували удару, адже повітряної тривоги не було.

Читай у нашому матеріалі розповіді очевидців та постраждалих від удару по Кривому Рогу 31 липня.

Кривий Ріг: розповіді очевидців після ракетного удару по місту 31 липня 2023

Журналістка Вікна-новини Софія Богуцька нині перебуває на місці подій разом з постраждалими. Станом на 12:40 відомо про п’ятьох загиблих та понад 50 постраждалих.

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Швидкі, надзвичайники та поліція на місці трагедії. Очевидці розповідають, з-під завалів дістали 10-річну дівчинку та її маму.

Це однокласниця мого сина, вони в цій школі вчаться, — розповідає місцева жителька.

Мешканка третього під’їзду будинку Ганна каже, її мама була в другому під’їзді, поруч влучила ракета, батько був на роботі.

Від вибуху повилітали вікна, двері. Маму викинуло в іншу кімнату. Вона живе на першому поверсі. У неї осколкові поранення, головне, що жива, — каже Ганна.

Матері жінки 61 рік. Коли Ганна намагалася зателефонувати, зв’язку не було. Спершу на місце трагедії не пускали нікого, потім зміг пройти чоловік постраждалої. Ганні подзвонила подруга та сказала, що у Кривому Розі приліт.

Після цього вона телефонувала батькам, всюди було “зайнято”, потім дзвінки обривалися. З мамою зв’язку не було. Четвертий під’їзд рознесло. Стався ще й витік газу.

Валентина жила в третьому під’їзді на п’ятому поверсі. У момент прильоту була вдома, провітрювала квартиру, тому вікна були відчинені. Каже, спершу був гучний звук, а потім удар.

Дім захитався, я швидко позакривала вікна і зайшла в кімнату з балкона. Почала вимикати газ, боялася, аби не вибухнуло, — каже пані Валентина.

— Тільки забігла — другий вибух, знов захитався дім. Почало все сипатися з вікон та дверей (плаче). Не було в нас попередження, сирени, а відразу вибух, а потім другий.

Онучка жінки саме перебувала в другому під’їзді, що згорів. Коли Валентина зателефонувала, онука саме виходила на вулицю. Їй 20 років, вона студентка. Дивом врятувалася, адже влучання сталося на кілька поверхів вище. У неї уламкові поранення.

Друзі Валентини загинули, каже, була хороша родина. Валентину та її чоловіка забере до себе донька, бо тепер їй немає де жити.

Раніше ми розповідали, як росіяни гатять по будинках Запоріжжя.

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