Мы были слишком нерешительны — Макрон назвал условия введения французских войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал условия, при которых французские войска могут принять участие в войне против России. Как он рассказал в интервью The Economist, сейчас их две: прорыв РФ на фронте и соответствующий запрос от Украины.

Детальнее о заявлении французского лидера рассказываем дальше.

Эммануэль Макрон об условиях отправки французских войск в Украину

Президент Франции утверждает, что если Россия решила пойти дальше, всем в любом случае придется задать себе вопрос об отправке войск.

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К тому же, он напомнил, что, в частности, и его страна разместила в Африке несколько тысяч военнослужащих для борьбы с терроризмом, который мог угрожать миру.

— Мы сделали это по просьбе суверенных государств.

Если бы россияне прорвались на линии фронта, если бы поступил запрос от Украины (чего сегодня нет), нам по праву пришлось бы задать себе этот вопрос. Поэтому, я думаю, что исключать это априори — значит не учесть уроки последних двух лет.

Президент Франции считает, что другие западные партнеры Украины не должны исключать этот вариант, поскольку летом 2022 года они решили не отправлять танки, дальнобойные ракеты и авиацию, но сейчас Украина получает это оружие.

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Также Макрон заявил, что его стратегическая задача — не дать России победить в Украине:

— Россия не может победить в Украине. Если Россия победит в Украине, безопасности в Европе не будет. Кто может делать вид, что Россия на этом остановится? Какая безопасность будет для других соседних стран: Молдовы, Румынии, Польши, Литвы и других? И какое за этим доверие к европейцам, которые потратили бы миллиарды, сказали, что на карту поставлено выживание континента и не дали средств остановить Россию?

Макрон подчеркнул, что Европа должна оставаться авторитетной, продолжать помогать и дать Украине средства для сопротивления:

— Но наш авторитет также зависит от способности сдерживать, не давая полной ясности в том, что мы будем или не будем делать. В противном случае мы сами себя ослабляем, а это те рамки, в которых мы действовали до сих пор, — добавил он.

Французский лидер добавил:

Мы столкнулись с человеком, который ничего не исключает. Мы, несомненно, были слишком нерешительны, определяя границы наших действий для того, у кого их больше нет, и того, кто является агрессором.

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