Ми були занадто нерішучі — Макрон назвав умови введення французьких військ в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон назвав умови, за яких французькі війська можуть взяти участь у війні проти Росії. Як він розповів в інтерв’ю для The Economist, наразі їх дві: прорив РФ на фронті та відповідний запит від України.

Детальніше про заяву французького лідера розповідаємо далі.

Макрон про умови відправки французьких військ до України

Президент Франції стверджує, що якщо Росія вирішила піти далі, усім у будь-якому випадку доведеться поставити собі питання про відправку військ.

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До того ж він нагадав, що зокрема і його країна розмістила в Африці кілька тисяч військовослужбовців для боротьби з тероризмом, який міг загрожувати світові.

— Ми зробили це на прохання суверенних держав.

Якби росіяни прорвалися за лінію фронту, якби надійшов запит від України (чого сьогодні немає), нам по праву довелося б поставити собі це питання. Тому я думаю, що виключати це апріорі — отже, не вивчити уроки останніх двох років.

Президент Франції вважає, що інші західні партнери України не повинні виключати цей варіант, оскільки влітку 2022 року вони вирішили не відправляти танки, далекобійні ракети та авіацію, але зараз Україна отримує цю зброю.

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Також Макрон заявив, що його стратегічне завдання — не дати Росії перемогти в Україні:

— Росія не може перемогти в Україні. Якщо Росія переможе в Україні, безпеки в Європі не буде. Хто може удавати, що Росія на цьому зупиниться? Яка безпека буде для інших сусідніх країн: Молдови, Румунії, Польщі, Литви та інших? І яка за цим довіра до європейців, які витратили б мільярди, сказали, що на карту поставлено виживання континенту, і не дали засобів зупинити Росію?

Макрон наголосив, що Європа має залишатися авторитетною, продовжувати допомагати й дати Україні засоби для опору:

— Але наш авторитет також залежить від здатності стримувати, не даючи повної ясності в тому, що ми будемо або не будемо робити. В іншому випадку ми самі себе послаблюємо, а це ті рамки, в яких ми діяли досі, — додав він.

Французький лідер додав:

Ми зіткнулися з людиною, яка нічого не відкидає. Ми, безсумнівно, були занадто нерішучі, визначаючи межі наших дій для того, у кого їх більше немає, і хто є агресором.

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