Мобилизация с 1 января 2026: какие изменения произойдут для украинцев

Поскольку военное положение в Украине продлилось до 3 февраля 2026 года, в Украине продолжается общая мобилизация. С 1 января 2026 года в этом процессе произошли некоторые изменения — читай в материале, что ждать нового для украинцев.

Мобилизация с 1 января 2026: что известно о нововведениях и изменениях

С 1 января, вероятно, усилится мобилизация: планируется усилить военный учет, как можно больше уменьшить возможности для уклонения от службы, а также перевести все процессы мобилизации в цифровой формат.

Будут призывать всех военнообязанных, не имеющих противопоказаний по здоровью, законным отсрочкам или бронированию. В частности, под мобилизацию подпадают:

мужчины 25-60 без опыта службы при условии отсутствия проблем со здоровьем, отсрочки или брони от мобилизации;

мужчины 18-60 с опытом службы — то есть проходившие срочную службу имеют статус военнообязанного или находятся в офицерском резерве, кроме этого должны быть те же условия, что написаны в категории выше;

те, кто был снят с учета по состоянию здоровья только при условии, если ВЛК сочла человека пригодным;

а также те, у кого был статус Ограниченно пригодный, опять же при условии, если ВЛК признала лицо пригодным к службе.

Однако служить могут и гражданами в возрасте 60+, ведь для них предусмотрен Контракт 60+ на военную службу в течение года.

Что касается цифровизации, то сейчас переходят на цифровой учет военнообязанных: теперь основным документом будет электронный Резерв ID, а бумажные военные билеты будут служить дополнительным подтверждением, а также действуют они до изменения персональных данных владельца.

Кроме этого, Кабмин запустил экспериментальный проект по автоматической постановке на военный учет:

17-летние ребята, не вставшие на учет, теперь будут автоматически получать статус призывника по достижении 18 лет;

находящиеся не в Украине мужчины 18-60 лет будут вноситься в учет при оформлении или обмене паспорта через Государственную миграционную службу.

Это позволит избежать больших очередей, справок и лишних визитов в ТЦК. Кроме этого, планируется внедрить уведомления о повестках в Резерв+ — пользователи смогут активировать сообщения о направлении повесток, ходе рассмотрения административных дел, а также наличие штрафов за нарушение правил военного учета.

