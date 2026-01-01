Мобілізація з 1 січня 2026: які зміни відбудуться для українців

Оскільки воєнний стан в Україні було продовжено до 3 лютого 2026 року, в Україні триває загальна мобілізація. З 1 січня 2026 року в цьому процесі відбулися деякі зміни — читай у матеріалі, що очікувати нового для українців.

Мобілізація з 1 січня 2026: що відомо про нововведення та зміни

З 1 січня ймовірно посилиться мобілізація: планується підсилити військовий облік, якомога більше зменшити можливості для ухилення від служби, а також перевести всі процеси мобілізації в цифровий формат.

Призиватимуть усіх військовозобов’язаних, які не мають протипоказань щодо здоров’я, законних відстрочок чи бронювання. Зокрема, під мобілізацію підпадають:

чоловіки 25-60 без досвіду служби за умови відсутності проблем зі здоров’ям, відстрочки або броні від мобілізації;

чоловіки 18-60 з досвідом служби — тобто ті, що проходили строкову службу, має статус військовозобов’язаного або ж перебуває в офіцерському резерві, крім цього, мають бути ті самі умови, що написані у категорії вище;

ті, хто був знятий з обліку за станом здоров’я лише за умови, якщо ВЛК визнала людину придатною;

а також ті, у кого був статус Обмежено придатний, знову ж, за умови, якщо ВЛК визнала особу придатною до служби.

Однак піти служити можуть і громадянами віком 60+, адже для них передбачено Контракт 60+ на військову службу протягом року.

Щодо цифровізації, то зараз переходять на цифровий облік військовозобов’язаних: відтепер основним документом буде електронний Резерв ID, а паперові військові квитки слугуватимуть як додатковим підтвердженням, а також діють вони до зміни персональних даних власника.

Крім цього, Кабмін запустив експериментальний проект щодо автоматичної постановки на військовий облік:

17-річні хлопці, що не стали на облік, тепер автоматично отримуватимуть статус призовника після досягнення 18 років;

чоловіки 18-60 років, що перебувають не в Україні, вноситимуться до обліку під час оформлення або обміну паспорта через Державну міграційну службу.

Це дасть змогу уникнути великих черг, довідок та зайвих візитів до ТЦК. Крім цього, планується впровадити повідомлення про повістки в Резерв+ — користувачі зможуть активувати повідомлення про направлення повісток, перебіг розгляду адміністративних справ, а також наявність штрафів за порушення правил військового обліку.

