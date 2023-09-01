На грани дозволенного? Могут ли ограниченно пригодного отправить на передовую

Чем больше в стране становится военных, тем быстрее растет необходимость понимать и знать всех законы, что касаются их прав. Сегодня разбираемся, могут ли ограниченно пригодного отправить на передовую.

Ведь из-за множества травм таких военных становится все больше. Но сначала нужно понять, как этот статус устанавливается и что он значит.

Как устанавливается статус ограниченно пригодного

Пригодность к прохождению военной службы определяет военно-врачебная комиссия (ВЛК) после того, как человек проходит медицинское обследование.

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Существуют следующие виды пригодности к военной службе:

пригодный к военной службе;

временно непригоден к военной службе с указанием даты повторного осмотра;

непригоден к военной службе с исключением из военного учета;

непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время.

Поэтому понятие ограниченно пригодного для военной службы возникает именно в военное время. Когда ВЛК принимает решение признать человека ограниченно пригодным к военной службе, она должна четко указать виды службы и работы, которые не может выполнять это лицо.

Так что ограниченная пригодность не означает, что человек теперь может не нести военную службу, а лишь определяет виды деятельности, которые не должно выполняться по состоянию здоровья.

Могут ли мобилизовать ограниченно пригодных

Ограниченно пригодные от несения службы не освобождаются и могут быть призваны во время мобилизации. Есть только определенные ограничения в специализациях.

Согласно приказу Министерства обороны Украины №402, ограниченно пригодные не могут нести службу:

в высокомобильных десантных войсках;

в плавсоставе;

в морской пехоте;

на спецсооружениях.

Где могут нести службу ограниченно пригодные

Согласно приказу Министерства обороны Украины №402, ограниченно пригодные лица могут нести службу в частях или подразделениях обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях. Также они могут выполнять задачи на передовой, если им разрешает состояние здоровья.

Могут ли ограниченно пригодного отправить на передовую

Четкого запрета отправлять на службу на передовую ограниченно пригодных нет. Таких военных могут переводить в те части, которые выполняют задачи на фронте, или в непосредственной близости от него. Однако это могут сделать законно только с соблюдением следующих требований:

Военный с ограниченной пригодностью не направлен на службу в морскую пехоту или десантно-штурмовые войска. В постановлении ВЛК четко отмечено, какие виды службы противопоказаны ограниченно пригодному военнослужащему с учетом состояния его здоровья. Должность и вид службы связаны с деятельностью самого обеспечения воинской части, то есть ограниченно пригодный к службе человек не занимает должность стрелка или гранатометчика.

Если эти требования не выполнены, а военного отправляют на передовую, или это уже сделали, этот человек может подать письменный рапорт на имя командира части и просить перевести на должность, соответствующую состоянию его здоровья. Также читай, что следует знать о защите прав военных и куда обращаться за помощью.

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