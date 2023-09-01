На грани дозволенного? Могут ли ограниченно пригодного отправить на передовую

Чем больше в стране становится военных, тем быстрее растет необходимость понимать и знать всех законы, что касаются их прав. Сегодня разбираемся, могут ли ограниченно пригодного отправить на передовую.
Ведь из-за множества травм таких военных становится все больше. Но сначала нужно понять, как этот статус устанавливается и что он значит.
Пригодность к прохождению военной службы определяет военно-врачебная комиссия (ВЛК) после того, как человек проходит медицинское обследование.
Существуют следующие виды пригодности к военной службе:
Поэтому понятие ограниченно пригодного для военной службы возникает именно в военное время. Когда ВЛК принимает решение признать человека ограниченно пригодным к военной службе, она должна четко указать виды службы и работы, которые не может выполнять это лицо.
Так что ограниченная пригодность не означает, что человек теперь может не нести военную службу, а лишь определяет виды деятельности, которые не должно выполняться по состоянию здоровья.
Ограниченно пригодные от несения службы не освобождаются и могут быть призваны во время мобилизации. Есть только определенные ограничения в специализациях.
Согласно приказу Министерства обороны Украины №402, ограниченно пригодные не могут нести службу:
Согласно приказу Министерства обороны Украины №402, ограниченно пригодные лица могут нести службу в частях или подразделениях обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях. Также они могут выполнять задачи на передовой, если им разрешает состояние здоровья.
Четкого запрета отправлять на службу на передовую ограниченно пригодных нет. Таких военных могут переводить в те части, которые выполняют задачи на фронте, или в непосредственной близости от него. Однако это могут сделать законно только с соблюдением следующих требований:
Если эти требования не выполнены, а военного отправляют на передовую, или это уже сделали, этот человек может подать письменный рапорт на имя командира части и просить перевести на должность, соответствующую состоянию его здоровья. Также читай, что следует знать о защите прав военных и куда обращаться за помощью.
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