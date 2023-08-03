Выбор между справедливостью и молчанием. Что следует знать о защите прав военных и куда обращаться за помощью

В частных разговорах о военных часто можно услышать об их потребностях в автомобилях, беспилотниках или тепловизорах. Однако не только в незакрытом сборах и отсутствии нужной техники состоят проблемы наших защитников, и не только с врагом на поле боя приходится бороться.

Иногда военные сталкиваются с проблемами и в воинской части, или даже в зоне ведения боевых действий нуждаются именно в юридической помощи. Однако не все знают, где его получить.

Соучредитель и глава правозащитного центра для военнослужащих Принцип Любовь Галан в своей колонке Украинской правды рассказала о наиболее распространенных юридических проблемах военнослужащих и путях их решения.

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Потребность в индивидуальных консультациях

Одним из инструментов, который должен помочь военнослужащим, считаются горячие линии Министерства обороны, Командование сил территориальной обороны, уполномоченного ВРУ по правам человека, а также правительственная горячая линия. Обращаться защитники могут и в негосударственные организации, как, например, ОО Юридическая сотня и волонтерское движение Адвокаты ВСУ.

По словам Любови Галан, количество обращений к первой организации уже приближается к 50 тысячам только за последние полтора года.

О чем свидетельствует статистика? Что есть проблемы. И, по-видимому, государственных линий недостаточно, чтобы покрыть запрос военных.

Также соучредитель и председатель правозащитного центра отмечает, что, несмотря на то, что деятельность ее организации не предусматривает предоставления индивидуальных консультаций, обращения от людей все равно появляются. Не все ведь знают, как решить свою проблему и кто может помочь. Иногда как военные, так и их родственники не имеют информации об имеющихся горячих линиях.

Казалось бы базовое знание, которое они должны получать, например, еще на этапе мобилизации.

Читать по теме Мобилизация в Украине продлена — что нужно знать Что известно о продлении призыва на военную службу в Украине и какие есть волны мобилизации.

Работа горячих линий

Любовь Галан рассказывает, что горячая линия Министерства обороны Украины практически единственная возможность официально зарегистрировать жалобу, если в воинской части отказались зарегистрировать рапорт.

В более обычных вариантах, могут предоставить консультацию по телефону. В более сложных — горячая линия прорабатывает обращение в течение 30 дней. При этом каждое обращение имеет свой номер, согласно которому этап его рассмотрения можно проверить.

В случае, если работники горячей линии не в состоянии решить вопрос, тогда жалобу отправляют в уполномоченную структуру.

Решение проблемы возлагается на обвиняемых

Использование горячих линий выглядит как простой способ для решения проблем. Однако сделать обращение тоже бывает непросто, ведь в зоне боевых действий может не быть связи, чтобы позвонить нужным специалистам. Потому остается потребность в платформе для приема обращений, на которую не придется тратить много времени и искать возможность позвонить.

Кроме того, как показывает практика Любови Галан, иногда звонок на горячую линию может действительно решить все вопросы, а иногда — привести к проблемам и наказанию. Поэтому некоторые военные не обращаются за помощью из-за боязни или уверенности в неэффективности этого метода.

Часто решение вопроса возлагается на лицо или его отдел, на которые и была жалоба.

Отсутствие нужного количества военных адвокатов

Также военнослужащие делятся с соучредителем правозащитного центра, что им не хватает анонимных консультаций, которые помогли бы разобраться в ситуации и найти варианты решения проблемы. Поэтому кое-кто может искать частных адвокатов и иногда встречать недобродельных специалистов, которые берут непомерную плату за выполнение элементарной работы как написания рапортов, которые еще могут оказаться неправильно составленными.

Поэтому Любовь Галан отмечает, что квалифицированных военных адвокатов недостаточно, чтобы закрыть все потребности защитников и защитниц.

Но самый важный вопрос заключается в том, что военные часто не знают алгоритма своих действий, а иногда и нет понимания, на что имеют право жаловаться. Поэтому необходимо развивать правовую образованность военнослужащих, поскольку человек, защищающий всю страну, имеет право на защиту с его стороны тоже.

В любом случае военный должен рассчитывать на справедливость, а не ожидать по меньшей мере отсутствия эффективности, а в худшем случае — на неправомерное давление и наказание со стороны командиров.

Полезные контакты для военнослужащих

Горячая линия Министерства обороны Украины: 0800500442.

Горячая линия Командование медицинских сил: (044) 522 83 58.

Горячая линия Сил территориальной обороны: 0800507028.

Горячая линия Министерства здравоохранения Украины: 0800602019.

Горячая линия Министерства по делам ветеранов Украины:

по вопросам установления статусов и социальной защиты +38(063)227-14-27;

по вопросам психологической помощи, оздоровления, образования +38(063)035-54-68.

Горячая линия Правительства Украины:

1545 — общая правительственная “горячая линия” ;

1545 (на IVR кнопка 9) — “горячая линия” по вопросам ветеранов войны и членов их семей.

Также украинские военнослужащие получили право взять отпуск сроком в десять календарных дней. Она оплачивается и не требует объяснения причины. Читай, как военным получить отпуск десять дней во время военного положения.

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