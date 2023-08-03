Вибір між справедливістю та мовчанням. Що варто знати про захист прав військових та куди звертатися за допомогою

У приватних розмовах про військових часто можна почути про їхні потреби в автівках, безпілотниках чи тепловізорах. Однак не лише у незакритих зборах та відсутності потрібної техніки полягають проблеми наших захисників, і не лише з ворогом на полі бою доводиться боротись.

Часом військові стикаються з проблемами й у військовій частині, або ж навіть у зоні ведення бойових дій, та потребують саме юридичної допомоги. Однак не всі знають, де її отримати.

Співзасновниця і голова правозахисного центру для військовослужбовців Принцип Любов Галан у своїй колонці Української правди розповіла про найбільш поширені юридичні проблеми військовослужбовців та шляхи для їх вирішення.

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Потреба в індивідуальних консультаціях

Одним з інструментів, який має допомагати військовослужбовцям, вважаються гарячі лінії Міністерства оборони, Командування сил територіальної оборони, уповноваженого ВРУ з прав людини, а також урядова гаряча лінія. Звертатись захисники можуть і до недержавних організацій як, наприклад, ГО Юридична сотня та волонтерського руху Адвокати ЗСУ.

За словами Любові Галан, кількість звернень до першої організації вже наближається до 50 тисяч лише за останні півтора року.

Про що свідчить ця статистика? Що проблеми є. І, очевидно, державних ліній недостатньо, щоб покрити запит військових.

Також співзасновниця і голова правозахисного центру зазначає, що попри те, що діяльність її організації не передбачає надання індивідуальних консультацій, звернення від людей все одно з’являються. Адже не всі знають, як розв’язати свою проблему та хто може допомогти. Подекуди як військові, так і їхні родичі, не мають інформації про наявні гарячі лінії.

Здавалося б, базове знання, яке вони повинні отримувати, наприклад, ще на етапі мобілізації.

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Робота гарячих ліній

Любов Галан розповідає, що гаряча лінія Міністерства оборони України практично єдина можливість зареєструвати скаргу офіційно, якщо у військовій частині відмовились зареєструвати рапорт.

У простіших випадках, можуть надати консультацію телефоном. У складніших — гаряча лінія опрацьовує звернення протягом 30 днів. При цьому кожне звернення має свій номер, за яким етап його розгляду можна перевірити.

У разі, якщо працівники гарячої лінії не мають змоги допомогти з питанням, тоді скаргу відправляють до уповноваженої структури.

Вирішення проблеми покладається на обвинувачених

Використання гарячих ліній виглядає як досить простий спосіб для розв’язання проблем. Однак зробити звернення теж буває часом непросто, адже у зоні бойових дій може не бути зв’язку, щоб подзвонити потрібним фахівцям. Тому залишається потреба у платформі для прийому звернень, на яку не доведеться витрачати багато часу та шукати можливість подзвонити.

Крім того, як показує практика Любові Галан, іноді дзвінок на гарячу лінію може й дійсно розв’язати усі питання, а часом — призвести до проблем та покарання. Тому деякі військові не звертаються за допомогою через острах чи впевненість у неефективності цього методу.

Часто вирішення питання покладається на особу або її відділ, на які й була скарга.

Відсутність потрібної кількості військових адвокатів

Також військовослужбовці діляться зі співзасновницею правозахисного центру, що їм бракує анонімних консультацій, яка б допомогла розібратись у ситуації та знайти варіанти розв’язання проблеми. Тому дехто може шукати приватних адвокатів та подекуди натрапляти на недоброчесних фахівців, які беруть непомірну плату за виконання елементарної роботи як написання рапортів, які ще й можуть виявитись неправильно складеними.

Тому Любов Галан наголошує, що кваліфікованих військових адвокатів наразі недостатньо, щоб закрити усі потреби захисників та захисниць.

Та найважливіше питання полягає у тому, що військові часто не знають алгоритм своїх дій, а іноді й немає розуміння, на що мають право скаржитися. Тому необхідно розвивати правову освіченість військовослужбовців, оскільки людина, яка захищає всю країну, точно має право на захист з її боку теж.

У будь-якому випадку військовий має розраховувати на справедливість, а не очікувати щонайменше відсутності ефективності, а в гіршому випадку — на неправомірний тиск і покарання з боку командирів.

Корисні контакти для військовослужбовців

Гаряча лінія Міністерства оборони України: 0 800 500 442.

Гаряча лінія Командування медичних сил: (044) 522 83 58.

Гаряча лінія Сил територіальної оборони: 0 800 507 028.

Гаряча лінія Міністерства охорони здоров’я України: 0 800 60 20 19.

Гаряча лінія Міністерства у справах ветеранів України:

з питань встановлення статусів та соціального захисту +38 (063) 227-14-27;

з питань психологічної допомоги, оздоровлення, освіти +38 (063) 035-54-68.

Гаряча лінія Уряду України:

1545 — загальна урядова “гаряча лінія”с;

1545 (на IVR кнопка 9) — “гаряча лінія” з питань ветеранів війни та членів їх сімей.

Також українські військовослужбовці отримали право взяти відпустку терміном десять календарних днів. Вона оплачувана та не вимагає пояснення причини. Читай, як військовим отримати відпустку десять днів під час воєнного стану.

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