Вибір між справедливістю та мовчанням. Що варто знати про захист прав військових та куди звертатися за допомогою

Даніела Долотова, редакторка сайту 03 Серпня 2023, 18:01
захист прав військових
Фото: Facebook

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