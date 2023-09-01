Війна в Україні

На межі дозволеного? Чи можуть обмежено придатного відправити на передову

Даніела Долотова, редакторка сайту 01 Вересня 2023, 21:30
Чи можуть обмежено придатного відправити на передову
Фото: Facebook

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