На межі дозволеного? Чи можуть обмежено придатного відправити на передову

Чим більше в країні стає військових, тим швидше зростає потреба розібратись у всіх законах, які стосуються їхніх прав. Сьогодні розбираємось, чи можуть обмежено придатного відправити на передову.

Адже через численну кількість травмувань таких військових стає все більше. Але спочатку потрібно зрозуміти, як цей статус встановлюється та що він означає.

Як встановлюється статус обмежено придатного

Придатність до проходження військової служби визначає військово-лікарська комісія (ВЛК) після того, як людина проходить медичне обстеження.

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Існують такі види придатності до військової служби:

придатний до військової служби;

тимчасово непридатний до військової служби з вказанням дати повторного огляду;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку;

непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатним у воєнний час.

Тож поняття обмежено придатного до військової служби виникає саме у воєнний час. Коли ВЛК ухвалює рішення визнати певну людину обмежено придатною до військової служби, вона має чітко вказати види служби та роботи, які не може виконувати ця особа.

Тож обмежена придатність не означає, що людина тепер може не нести військову службу, а лише визначає певні види діяльності, які не має виконувати за станом здоров’я.

Чи можуть мобілізувати обмежено придатних

Обмежено придатні від несення служби не звільняються, тож можуть бути призвані під час мобілізації. Існують лише певні обмеження у спеціалізаціях.

Згідно з наказом Міністерства оборони України №402, обмежено придатні не можуть нести службу:

у високомобільних десантних військах;

у плавскладі;

у морській піхоті;

на спецспорудах.

Де можуть нести службу обмежено придатні

Згідно з наказом Міністерства оборони України №402, обмежено придатні особи можуть нести службу в частинах чи підрозділах забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах. Також вони можуть виконувати завдання на передовій, якщо їм дозволяє стан здоров’я.

Чи можуть обмежено придатного відправити на передову

Чіткої заборони відправляти на службу на передову обмежено придатних немає. Таких військових можуть переводити у ті частини, які виконують завдання на фронті, або у безпосередній близькості до нього. Однак це можуть зробити законно лише за дотриманням наступних вимог:

Військовий з обмеженою придатністю не направлений на службу в морську піхоту чи десантно-штурмові війська. У постанові ВЛК чітко зазначено, які види служби протипоказані обмежено придатному військовослужбовцю з урахуванням стану його здоров’я. Посада і вид служби пов’язані з діяльністю саме забезпечення військової частини, тобто обмежено придатна до служби людина не обіймає посаду стрільця чи гранатометника.

Якщо ці вимоги не виконані, а військового відправляють на передову, чи вже це зробили, ця людина може подати письмовий рапорт на ім’я командира частини та просити перевести на посаду, яка відповідає стану його здоров’я. Також читай, що варто знати про захист прав військових та куди звертатися за допомогою.

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