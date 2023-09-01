На межі дозволеного? Чи можуть обмежено придатного відправити на передову

Чим більше в країні стає військових, тим швидше зростає потреба розібратись у всіх законах, які стосуються їхніх прав. Сьогодні розбираємось, чи можуть обмежено придатного відправити на передову.
Адже через численну кількість травмувань таких військових стає все більше. Але спочатку потрібно зрозуміти, як цей статус встановлюється та що він означає.
Придатність до проходження військової служби визначає військово-лікарська комісія (ВЛК) після того, як людина проходить медичне обстеження.
Існують такі види придатності до військової служби:
Тож поняття обмежено придатного до військової служби виникає саме у воєнний час. Коли ВЛК ухвалює рішення визнати певну людину обмежено придатною до військової служби, вона має чітко вказати види служби та роботи, які не може виконувати ця особа.
Тож обмежена придатність не означає, що людина тепер може не нести військову службу, а лише визначає певні види діяльності, які не має виконувати за станом здоров’я.
Обмежено придатні від несення служби не звільняються, тож можуть бути призвані під час мобілізації. Існують лише певні обмеження у спеціалізаціях.
Згідно з наказом Міністерства оборони України №402, обмежено придатні не можуть нести службу:
Згідно з наказом Міністерства оборони України №402, обмежено придатні особи можуть нести службу в частинах чи підрозділах забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах. Також вони можуть виконувати завдання на передовій, якщо їм дозволяє стан здоров’я.
Чіткої заборони відправляти на службу на передову обмежено придатних немає. Таких військових можуть переводити у ті частини, які виконують завдання на фронті, або у безпосередній близькості до нього. Однак це можуть зробити законно лише за дотриманням наступних вимог:
Якщо ці вимоги не виконані, а військового відправляють на передову, чи вже це зробили, ця людина може подати письмовий рапорт на ім’я командира частини та просити перевести на посаду, яка відповідає стану його здоров’я. Також читай, що варто знати про захист прав військових та куди звертатися за допомогою.
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