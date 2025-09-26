Мужчины 25-60 лет будут поставлены на военный учет автоматически — Правительство

За годы войны система военного учета менялась несколько раз. Теперь Правительство унормировало автоматическое взятие и снятие с военного учета граждан Украины.

Что это значит и как будет происходить, рассказываем дальше в материале.

Автоматическое взятие на военный учет: что известно

По сообщению Министерства обороны Украины, Правительство приняло инициированное Минобороны решение об автоматизации постановки и снятия граждан с военного учета.

Что это значит на практике?

Военнообязанные больше не должны идти в ТЦК и СП, чтобы встать на военный учет или сняться с него после достижения предельного возраста — процесс будет проходить автоматически.

Кроме этого, основные изменения касаются следующего:

взятие на учет призывников 17 лет возможно дистанционно через приложение Резерв+. Прохождение ВЛК необязательно;

мужчины в возрасте 25-60 лет, не состоящие на учете, будут поставлены на него автоматически;

автоматизировано снятие с учета для достигших предельного возраста пребывания в запасе.

В 2025 году есть обновление для священнослужителей. Кто и как может получить отсрочку, читай в нашем другом материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!