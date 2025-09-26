Для тебя Война в Украине

Мужчины 25-60 лет будут поставлены на военный учет автоматически — Правительство

Виктория Мельник, журналист сайта 26 сентября 2025, 08:30 1 мин.
