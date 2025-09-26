Чоловіки 25-60 років, які не стояли на обліку, будуть поставлені на нього автоматично — Уряд

Протягом років війни система військового обліку змінювалася кілька разів. Тепер Уряд унормував автоматичне взяття та зняття з військового обліку громадян України.

Що це означає і як буде відбуватися, розповідаємо далі у матеріалі.

Автоматичне взяття на військовий облік: що відомо

За повідомленням Міністерства оборони України, Уряд ухвалив ініційоване Міноборони рішення про автоматизацію постановки та зняття громадян з військового обліку.

Що це означає на практиці?

Військовозобовʼязані більше не повинні йти до ТЦК та СП, щоб стати на військовий облік чи знятися з нього після досягнення граничного віку — процес відбуватиметься автоматично.

Окрім цього, основні зміни стосуються наступного:

взяття на облік призовників 17 років можливе дистанційно через застосунок Резерв+. Проходження ВЛК необов’язкове;

чоловіки віком 25-60 років, які не стояли на обліку, будуть поставлені на нього автоматично;

автоматизовано зняття з обліку для тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі.

