За це буде штраф? Що означає відмітка Потребує проходження БЗВП в Резерв+

Нещодавно у військово-обліковому документі деяких користувачів застосунку Резерв+ могла з’явитися відмітка ВОС-999. Вона означає Потребує проходження базової загальновійськової підготовки.

В Міністерстві оборони пояснили, що це означає та як реагувати на її появу.

Відмітка Потребує проходження БЗВП в Резерв+: значення

ВОС-999 — це військово-облікова спеціальність, що присвоюється військовозобов’язаним, які не проходили службу або не брали участі в навчальних зборах.

Цю норму визначає наказ Міноборони №317 на підставі статті 39 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу.

Це дозволяє державі підрахувати кількість тих людей, яким у разі призову на військову службу під час мобілізації необхідно пройти курс базової загальновійськової підготовки.

Якщо бачиш таку відмітку, не потрібно нічого робити. Така військово-облікова спеціальність не є підставою для штрафу чи інших обмежень.

Ці відомості потрібні лише для інформації про кількість осіб, які потребують проходження БЗВП у разі призову на військову службу. Додаткові дії від користувача не вимагаються.

Нагадаємо, що базова військова підготовка стала обов’язковою для студентів вищих навчальних закладів з 1 вересня.

Навчання здійснюватимуть у два етапи. Теоретичний курс (90 академічних годин) студенти проходитимуть в університетах. Практичний курс (210 академічних годин) проводитимуть у навчальних частинах, центрах ЗСУ та інших спецустановах.

Теоретична частина всі студенти обов’язкова для всіх. Практичний курс мають пройти чоловіки, які придатні до служби за здоров’ям.

А хто має право відмовитися від БЗВП ми також розповідали раніше.

