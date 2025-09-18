За это будет штраф? Что означает отметка Требуется прохождение базовой военной подготовки в Резерв+

Недавно в военно-учетном документе некоторых пользователей приложения Резерв+ могла появиться отметка ВОС-999. Она означает Требует прохождения базовой военной подготовки.

В Министерстве обороны объяснили, что это значит и как реагировать на ее появление.

Отметка Требуется прохождение базовой военной подготовки в Резерв+: значение

ВОС-999 — это военно-учетная специальность, которая присваивается военнообязанным, которые не проходили службу или не участвовали в учебном собрании.

Эта норма определяется приказом Минобороны №317 на основании статьи 39 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

Это позволяет государству подсчитать количество людей, которым в случае призыва на военную службу во время мобилизации необходимо пройти курс базовой военной подготовки.

Если видишь такую ​​отметку, не нужно ничего делать. Такая военно-учетная специальность не является основанием для штрафа или других ограничений.

Эти сведения необходимы только для информации о количестве лиц, нуждающихся в прохождении базовой военной подготовки в случае призыва на военную службу. Дополнительные действия от пользователя не требуются.

Напомним, что базовая военная подготовка стала обязательной для студентов вузов с 1 сентября.

Обучение будет осуществляться в два этапа. Теоретический курс (90 академических часов) студенты будут проходить в университетах. Практический курс (210 академических часов) будет проводиться в учебных частях, центрах ВСУ и других спецучреждениях.

Теоретическая часть всех студентов обязательна для всех. Практический курс должны пройти мужчины, пригодные для службы по здоровью.

