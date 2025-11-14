В ночь на 14 ноября РФ атаковала Киев дронами и ракетами, в результате чего пострадали большинство районов столицы. Читай в материале детали ночных обстрелов, о количестве погибших и пострадавших.
Обстрел Киева 14 ноября: что известно
По информации главы КМВА Тимура Ткаченко, уже известно о пятерых погибших и 34 раненых, среди которых — два ребенка.
Этой ночью от вражеской атаки пострадали почти все районы Киева. Согласно сообщению ГСЧС Украины в Telegram, были спасены более 40 человек:
- в Подольском районе попадания в многоэтажку, спасены 13 человек;
- в Днепровском районе было ликвидировано возгорание двух квартир в пятиэтажке, спасены 17 человек. По другому адресу был ликвидирован пожар на уровне 19-го и 21-го этажей, зафиксировано частичное разрушение. Также горели деревянные дома спортивной базы;
- в Дарницком районе ликвидировано возгорание на территории школы;
- в Деснянском — локализован пожар в многоэтажке на уровне седьмого этажа, спасены 9 человек, а еще 50 — эвакуированы. По другому адресу также был локализован пожар и спасены 14 человек, среди них — ребенок, а также спасен 1 человек из-под завалов;
- в Соломенском районе произошло возгорание крыши дома и пятого этажа — спасены 20 человек;
- в Святошинском районе произошло попадание в жилой дом — пожар ликвидирован. Также произошло тушение пожара по другому адресу;
- Голосеевский район — падение обломков на территории больницы, а также локализация пожара в здании по другому адресу;
- в Шевченковском районе — тушение пожара на открытой территории;
- в Оболонском районе было попадание в многоэтажку — пожар ликвидирован, один человек спасен.
На месте привлечены все экстренные службы, все остальные разрушения и повреждения уточняются, а операции спасения продолжаются, отмечают в ГСЧС.
Как сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, врагом было применено около 430 дронов и 18 ракет, в том числе баллистика и аэробаллистика.
Фото: ГСЧС Украины.
