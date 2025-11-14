В ночь на 14 ноября РФ атаковала Киев дронами и ракетами, в результате чего пострадали большинство районов столицы. Читай в материале детали ночных обстрелов, о количестве погибших и пострадавших.

Обстрел Киева 14 ноября: что известно

По информации главы КМВА Тимура Ткаченко, уже известно о пятерых погибших и 34 раненых, среди которых — два ребенка.

Этой ночью от вражеской атаки пострадали почти все районы Киева. Согласно сообщению ГСЧС Украины в Telegram, были спасены более 40 человек:

в Подольском районе попадания в многоэтажку, спасены 13 человек;

в Днепровском районе было ликвидировано возгорание двух квартир в пятиэтажке, спасены 17 человек. По другому адресу был ликвидирован пожар на уровне 19-го и 21-го этажей, зафиксировано частичное разрушение. Также горели деревянные дома спортивной базы;

в Дарницком районе ликвидировано возгорание на территории школы;

в Деснянском — локализован пожар в многоэтажке на уровне седьмого этажа, спасены 9 человек, а еще 50 — эвакуированы. По другому адресу также был локализован пожар и спасены 14 человек, среди них — ребенок, а также спасен 1 человек из-под завалов;

в Соломенском районе произошло возгорание крыши дома и пятого этажа — спасены 20 человек;

в Святошинском районе произошло попадание в жилой дом — пожар ликвидирован. Также произошло тушение пожара по другому адресу;

Голосеевский район — падение обломков на территории больницы, а также локализация пожара в здании по другому адресу;

в Шевченковском районе — тушение пожара на открытой территории;

в Оболонском районе было попадание в многоэтажку — пожар ликвидирован, один человек спасен.

На месте привлечены все экстренные службы, все остальные разрушения и повреждения уточняются, а операции спасения продолжаются, отмечают в ГСЧС.

Как сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, врагом было применено около 430 дронов и 18 ракет, в том числе баллистика и аэробаллистика.

