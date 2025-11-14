У ніч на 14 листопада РФ атакувала Київ дронами та ракетами, унаслідок чого постраждали більшість районів столиці. Читай у матеріалі деталі нічного обстрілу, про кількість загиблих та постраждалих.

Обстріл Києва 14 листопада: що відомо

За інформацією очільника КМВА Тимура Ткаченка, вже відомо про п’ятьох загиблих та 34 поранених осіб, серед яких — дві дитини.

Цієї ночі від ворожої атаки постраждали майже всі райони Києва. Згідно з повідомленням ДСНС України у Telegram, було врятовано понад 40 людей:

у Подільському районі влучання у багатоповерхівку, врятовано 13 людей;

у Дніпровському районі було ліквідовано загоряння двох квартир у п’ятиповерхівці, врятовано 17 людей. За іншою адресою було ліквідовано пожежу на рівні 19-го та 21-го поверхів, зафіксоване часткове руйнування. Також горіли дерев’яні будинки спортивної бази;

у Дарницькому районі ліквідовано займання на території школи;

у Деснянському — локалізовано пожежу в багатоповерхівці на рівні сьомого поверху, врятовано 9 людей, а ще 50 — евакуйовано. За іншою адресою також було локалізовано пожежу та було врятовано 14 людей, серед них — дитина, також врятовано 1 людину з-під завалів;

у Солом’янському районі відбулося загоряння даху будинку та п’ятого поверху — врятовано 20 людей;

у Святошинському районі відбулось влучання у житловий будинок — пожежу ліквідовано. Також відбулося гасіння пожежі за іншою адресою;

Голосіївський район — падіння уламків на території лікарні, а також локалізація пожежі в будівлі за іншою адресою;

у Шевченківському районі — гасіння пожежі на відкритій території;

в Оболонському районі було влучання у багатоповерхівку — пожежу ліквідовано, одну людину врятовано.

На місці залучені всі екстрені служби, всі інші руйнування та пошкодження уточнюються, а операції порятунку продовжуються, зазначають у ДСНС.

Як повідомляє Президент України Володимир Зеленський, ворогом було застосовано близько 430 дронів та 18 ракет, зокрема балістика та аеробалістика.

Фото: ДСНС України.

