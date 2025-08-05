Для тебя Война в Украине

Новый камуфляж ВСУ: армия отказывается от “пикселя” в пользу Multicam (ОБНОВЛЕНО)

Ирина Танасийчук, журналист сайта 05 августа 2025, 09:00
Новый камуфляж ВСУ: армия отказывается от “пикселя” в пользу Multicam (ОБНОВЛЕНО)

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь