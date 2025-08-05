Новый камуфляж ВСУ: армия отказывается от “пикселя” в пользу Multicam (ОБНОВЛЕНО)

Вооруженные Силы Украины отказываются от “пикселя” в пользу нового камуфляжного рисунка ММ-25. Об этом сообщает сайт Партнер МО. Военные получат новую форму, постепенно заменяющую привычный камуфляж ММ-14.

Обновлено (5 августа 2025): Минобороны обновили информацию об изменении формы для военных. Речь не идет о полной замене действующего рисунка ММ-14, более известного как “пиксель” на ММ-25. Новый узор станет дополнительным цветом, подобно уже разрешенным вариантам – “олива”, “койот” или ММ-16Ф.

Еще в июне 2025 года МОУ по запросу Главнокомандующего ВСУ и после многочисленных обращений от военных утвердило образцы дополнительного маскировочного рисунка ММ-25. Его будут использовать при изготовлении вещей. Уже объявлена закупка пробной партии продукции в новых цветах.

Введение нового рисунка будет способствовать большей гибкости в обеспечении военных необходимым снаряжением. Это также расширит возможности для производителей, уже имеющих технологические решения для печати и пошива в цветах ММ-25.

Новый камуфляж ММ-25: ВСУ получит обновленную форму

Центральное управление развития материального обеспечения утвердило новый камуфляжный рисунок ММ-25 для дальнейшего использования. Теперь для изготовления вещей и другого имущества для ВСУ будут использовать именно его.

Пока официально не представили, как будет выглядеть обновленная форма. Впрочем, как сообщает ресурс First Division, ММ-25 фактически представляет собой копию американского камуфляжа Multicam.

Когда произойдет полноценный переход на новую форму, сейчас неизвестно. По мнению издания Милитарный, на полное изменение формы может уйти несколько лет, учитывая численность армии.

Также нет информации, когда первые комплекты новой формы поступят в армию.

Multicam: чем известен камуфляж

Multicam — это многозонный узор, который используется для формы вооруженных сил многих стран мира. В частности, им пользуются и в США.

Главным преимуществом камуфляжа является его универсальность: он подходит для разных погодных условий и типов местности.

Отметим, что в Украине есть примеры использования Multicam. Он официально используется спецподразделением СБУ ЦСО Альфа. Многочисленные спецподразделения в разных странах тоже используют его как один из вариантов формы.

Несмотря на то, что военная форма принадлежит только армейцам, многие гражданские одевают разные элементы “пикселя” и других видов камуфляжа. Мы рассказывали, почему гражданским нельзя носить военную одежду.

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