Новий камуфляж ЗСУ: чи замінить Multicam звичний “піксель” (УТОЧНЕНО)

Збройні Сили України відмовляються від “пікселя” на користь нового камуфляжного малюнку ММ-25. Про це повідомляє сайт Партнер МО. Військові отримають нову форму, яка поступово замінить звичний камуфляж ММ-14.

Оновлено (5 серпня 2025): Міноборони оновили інформацію щодо зміни форми для військових. Наразі не йдеться про повну заміну чинного малюнка ММ-14, більш відомого як “піксель” на ММ-25. Новий візерунок стане додатковим колір, подібно до вже дозволених варіантів — “олива”, “койот” чи ММ-16Ф.

Ще в червні 2025 року МОУ на запит Головнокомандувача ЗСУ та після численних звернень від військових затвердило зразки додаткового маскувального малюнка ММ-25. Його використовуватимуть під час виготовлення речей. Вже оголошено закупівлю пробної партії продукції у нових кольорах. Запровадження нового малюнка сприятиме більшій гнучкості у забезпечення військових необхідним спорядженням. Це також розширить можливості для виробників, які вже мають технологічні рішення для друку та пошиття у кольорах ММ-25.

Новий камуфляж ММ-25: ЗСУ отримає оновлену форму

Центральне управління розвитку матеріального забезпечення затвердило новий камуфляжний малюнок ММ-25 для подальшого використання. Тепер для виготовлення речей та іншого майна для ЗСУ використовуватимуть саме його.

Поки що офіційно не представили, який вигляд матиме оновлена форма. Втім, як повідомляє ресурс First Division, ММ-25 фактично є копією американського камуфляжу Multicam.

Коли відбудеться повноцінний перехід на нову форму — нині невідомо. На думку видання Мілітарний, на повну зміну форми може піти кілька років, враховуючи чисельність армії.

Також немає інформації, коли перші комплекти нової форми надійдуть у військо.

Multicam: чим відомий камуфляж

Multicam — це багатозонний візерунок, який використовують для форми збройних сил багатьох країн світу. Зокрема ним послуговуються і в США.

Головною перевагою камуфляжу є його універсальність: він підходить для різних кліматичних умов і типів місцевості.

Зазначимо, що в Україні є приклади використання Multicam. Він офіційно використовується спецпідрозділом СБУ ЦСО Альфа. Численні спецпідрозділи у різних країнах теж використовують його як один із варіантів форми.

Попри те, що військова форма належить лише армійцям, чимало цивільних вдягають різні елементи “пікселю” та інших видів камуфляжу. Ми розповідали, чому цивільним не можна носити військовий одяг.

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