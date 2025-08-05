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Новий камуфляж ЗСУ: чи замінить Multicam звичний “піксель” (УТОЧНЕНО)

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 05 Серпня 2025, 09:00
Новий камуфляж ЗСУ: чи замінить Multicam звичний “піксель” (УТОЧНЕНО)

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