Новость о сильном обстреле Запорожья начинает информационный день украинцев. Со взрывов и пожаров началось в Запорожье утро понедельника. Россияне направили на город минимум пять авиабомб, сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

Больше об обстреле Запорожья, погибших и пострадавших, рассказываем дальше в материале.

Обстрел Запорожья: что известно

По сообщению Ивана Федорова, враг нанес пять ударов по Запорожью. Атаковал объекты гражданской инфраструктуры и промышленности.

Три человека погибли и два ранены в результате вражеской атаки на Запорожье. Тело третьей жертвы достали из-под завалов дома. Женщине было 75 лет.

— Войска РФ нанесли 12 авиационных ударов по Запорожью, Новоданиловке, Новоандреевке, Ольговскому, также враг привлек 402 БпЛА для ударов по области, — сообщил Федоров.

В результате ночной атаки повреждены 15 многоэтажных и 10 частных домов, а также нежилые помещения.

Запорожье сейчас: фото и видео

Чуда не произошло… Обстрел Запорожья убил людей, тела достают из-под завалов / 15 Фотографий

