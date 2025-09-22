Чуда не произошло… Обстрел Запорожья убил людей, тела достают из-под завалов

Новость о сильном обстреле Запорожья начинает информационный день украинцев. Со взрывов и пожаров началось в Запорожье утро понедельника. Россияне направили на город минимум пять авиабомб, сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.
Обстрел Запорожья: что известно
По сообщению Ивана Федорова, враг нанес пять ударов по Запорожью. Атаковал объекты гражданской инфраструктуры и промышленности.
Три человека погибли и два ранены в результате вражеской атаки на Запорожье. Тело третьей жертвы достали из-под завалов дома. Женщине было 75 лет.
— Войска РФ нанесли 12 авиационных ударов по Запорожью, Новоданиловке, Новоандреевке, Ольговскому, также враг привлек 402 БпЛА для ударов по области, — сообщил Федоров.
В результате ночной атаки повреждены 15 многоэтажных и 10 частных домов, а также нежилые помещения.
Запорожье сейчас: фото и видео
