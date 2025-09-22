Новина про сильний обстріл Запоріжжя розпочинає інформаційний день українців. З вибухів і пожеж розпочався у Запоріжжі ранок понеділка. Росіяни скерували на місто щонайменше пʼять авіабомб, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Більше про обстріл Запоріжжя, загиблих та постраждалих, розповідаємо далі у матеріалі.

Обстріл Запоріжжя: що відомо

За повідомленням Івана Федорова, ворог завдав пʼять ударів по Запоріжжю. Атакував обʼєкти цивільної інфраструктури та промисловості.

Три людини загинули та дві поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Тіло третьої жертви дістали з-під завалів будинку. Жінці було 75 років.

— Війська РФ здійснили 12 авіаційних ударів по Запоріжжю, Новоданилівці, Новоандріївці, Ольгівському, також ворог залучив 402 БпЛА для ударів по області, — повідомив Федоров.

Внаслідок нічної атаки пошкоджено 15 багатоповерхових і 10 приватних будинків, а також нежитлові приміщення.

Запоріжжя зараз: фото і відео

Дива не сталось… Обстріл Запоріжжя вбив людей, тіла дістають з-під завалів / 15 Фотографій

