Для тебе Війна в Україні

Дива не сталось… Обстріл Запоріжжя вбив людей, тіла дістають з-під завалів

Вікторія Мельник, журналістка сайту 22 Вересня 2025, 08:24 1 хв.
запоріжжя
Обстріл Запоріжжя

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь